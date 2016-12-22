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Пенсионная реформа , 08:00
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Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок
Лишь шесть из опрошенных РБК депутатов пенсионного возраста с необходимым стажем работы выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. Не готовы отказаться 15 человек, еще 33 уклонились от ответа
Владислав Резник  (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

РБК спросил депутатов Госдумы пенсионного возраста, проработавших в палате не менее пяти лет, готовы ли они воспользоваться новым законом о праве отказаться от пенсионной надбавки.

Речь идет о законе, проект которого был предложен секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и который Дума приняла в третьем чтении 25 октября. Поправки в закон «О статусе депутата» предполагают, что написанное депутатом или сенатором заявление об отказе от надбавки нельзя будет отозвать.

На момент вступления закона в силу 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию попадет 74 человека. Это мужчины в возрасте от 56 лет и шести месяцев и женщины от 61 года и шести месяцев, проработавшие к этому времени в палате не менее пяти лет. По окончании работы в Госдуме они смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. руб., если проработали в Думе от пяти до десяти лет, и в размере 63,6 тыс. руб. — если более десяти лет.

Из 74 опрошенных депутатов о таком намерении РБК сказали всего шесть человек. Это, в частности, члены «Единой России» Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник.

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«Я голосовал за повышение пенсионного возраста», — обосновал свой ответ Гончар. «Когда я проголосовал (а мне 72 года), я задал себе вопрос: я так голосую потому, что меня это не касается? Мне захотелось ответить себе на этот вопрос», — добавил он.

Резник ответил, что откажется от надбавки «в знак солидарности». «Я, наверное, не типичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что, конечно, в знак солидарности, безусловно, откажусь», — сказал он. Ранее испанский суд оправдал Резника, который фигурировал в «деле «русской мафии».

Также ответили утвердительно главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

При этом резко против отказа от пенсионных надбавок высказались 15 человек. Еще 33 депутата, выслушав вопрос корреспондента РБК, уклонились от ответа.

Подробнее об этом читайте в материале РБК.​

Авторы: Елизавета Антонова, Дада Линделл
Теги: Пенсии, Депутаты, Госдума, законопроект
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