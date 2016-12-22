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ВС не стал рассматривать иск к ЦИК от инициаторов пенсионного референдума
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ВС не стал рассматривать иск к ЦИК от инициаторов пенсионного референдума
Пенсионная реформа, 17:54
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ВС не стал рассматривать иск к ЦИК от инициаторов пенсионного референдума

Верховный суд России (ВС) отказался рассматривать иск инициаторов референдума о пенсионной реформе к Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщил РБК уполномоченный представитель региональных групп пенсионного референдума Илья Свиридов.

«Причина отказа в том, что иск якобы не подсуден Верховному суду. С точки зрения закона это абсурд, потому что в законе прямо сказано, что обжалование происходит в Верховном суде», — отметил он.

По словам Свиридова, они обжалуют это решение в апелляционной коллегии Верховного суда.

Представители региональных групп пенсионного референдума обратились в ВС после того, как ЦИК отказала им в проведении всероссийского голосования о повышении пенсионного возраста. В Центризбиркоме сослались на то, что ходатайство о референдуме должно было поступить в течение двух месяцев после регистрации первой инициативной группы, а в Федеральном собрании должны участвовать как минимум 43 региональные группы.

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В сентябре инициаторы референдума провели собрание с участием только 13 групп. «Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования — нужно было все-таки от цифры 13 уйти», — сказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

Свиридов заявил, что ЦИК не только не рассмотрела ходатайство о регистрации инициативной группы, но и не выполнила своих обязательств по информированию организаторов референдума. «Они не уведомили участников референдума о том, что проводится общероссийское собрание», — сказал он РБК.

Видео: РБК

Президент России Владимир Путин в начале октября подписал закон о пенсионной реформе, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Теги: Верховный суд , пенсионная реформа
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