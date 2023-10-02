Опрос показал главную цель россиян перед пенсией

Жить безбедно после выхода на пенсию — главная цель опрошенных. Около четверти хотят перед пенсией построить дом или купить квартиру. Продолжить работать после 65 лет намерен каждый пятый респондент

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Наибольшая доля опрошенных россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость, следует из результатов исследования (есть у РБК) сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ». Такой ответ дали 45% респондентов.

Около четверти россиян хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%). Чуть меньше пятой части опрошенных выразили желание открыть бизнес (18%).

Опрос проведен в сентябре 2023 года во всех федеральных округах России. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек из категории экономически активного населения старше 18 лет.

Переехать в другой город, выучить новый язык или купить дачу хотят по 13% респондентов. Посадить дерево или стать начальником перед пенсией мечтают по 12%. Отправиться в кругосветное путешествие желают 11% респондентов. Вариант ответа «Получить высшее образование» дали 6%.

Тема накоплений на старость наибольший отклик вызывает у россиян в возрасте от 40 до 50 лет и старше, отметила исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина. «В группе от 30 до 40 лет первоочередным приоритетом оказалось строительство дома, а у опрошенных до 30 лет — покупка квартиры и хобби», — сказала она.

Еще один опрос касался того, когда россияне хотели бы выйти на пенсию. Самым популярным ответом стал период от 56 до 60 лет (38%). При этом каждый пятый респондент намерен продолжить работать после 65 лет. Среди тех, кто хотел бы уйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет, оказалось по 4%.

В СССР и постсоветской России долгие годы возраст наступления пенсионного возраста не менялся и составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, за исключением отдельных случаев. В 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Глава государства объяснил, что изменения нужны для обеспечения устойчивости пенсионной системы.

На 1 января 2023 года в России числилось 41,78 млн пенсионеров (это меньше, чем годом ранее, на 232 тыс. человек, или на 0,6%), а средняя величина страховой пенсии по старости составила 20,6 тыс. руб.