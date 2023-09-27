В 35 городах России началась эпидемия гриппа и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологические пороги на 20% в 35 городах России, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас», — сказал Чуланов (цитата по ТАСС).

Он рекомендовал тем, кто еще не привился, защитить себя от инфекции, особенно людям из групп риска.

По данным мониторинга, всего в России за предыдущую неделю было зарегистрировано более 1,2 млн случаев ОРВИ, но доля вирусов гриппа сейчас незначительная, — говорится в сообщении на странице Минздрава в VK.

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