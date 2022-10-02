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В Москве задержали угрожавшего «устроить резню» в вузе первокурсника

Ректор РосНОУ сообщил о задержании первокурсника, угрожавшего «устроить резню» в вузе
Ректор РосНОУ сообщил, что студенты вуза рассказали руководству университета об угрозах их 18-летнего однокурсника напасть на учебное заведение. Эти данные передали спецслужбам, молодого человека задержала ФСБ
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники московского управления ФСБ задержали 18-летнего студента первого курса Российского нового университета (РосНОУ), который угрожал однокурсникам, сообщил ректор вуза Владимир Зернов.

По его словам, молодой человек собирался «устроить резню» в университете. «Он вел себя вызывающе, высказывал угрозы, и его однокурсники сразу же сообщили об этом руководству университета», — заявил Зернов.

Сотрудники вуза передали эту информацию в спецслужбы. «Наши опасения подтвердились, последователь культа колумбайна был задержан и сейчас находится под стражей», — сообщил ректор, добавив, что ситуация находится под контролем.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество

Как сообщает телеграм-канал «Москва 24», студент написал в одном из чатов в соцсетях, что собирается напасть на учебное заведение, после чего одногруппники рассказали об этом руководству вуза. Во время обысков у первокурсника нашли страйкбольное оружие, которое он прятал в чехле для гитары.

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске 34-летний мужчина открыл огонь по родителям и ученикам. Погибли 11 детей и шесть взрослых (учителя и охранники школы). Пострадали 24 человека, из них 22 ребенка. 15 раненых направили на лечение в Москву. Нападавшим оказался выпускник 1988 года рождения Артем Казанцев, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. По данным властей, мужчина стоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения».

После происшествия в Ижевске глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал тренировки по комплексной системе безопасности школ.

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