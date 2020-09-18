Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Постпред в ООН поспорил с Тихановской о ситуации в Белоруссии Политика, 12:01 (Не) конкурент: в чем нейросеть уступает человеку, а в чем нет Стиль, 12:00 Аналитики назвали самые популярные у мошенников вредоносные рассылки Технологии и медиа, 12:00 Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске Общество, 11:53 Глава района в Челябинской области умер от коронавируса Общество, 11:48 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 11:47 СМИ узнали о подозрении на разрыв связок колена у футболиста «Спартака» Спорт, 11:44 Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет Политика, 11:31 Что умеет добывающая уран российская «подземная тесла» Индустрия 4.0, 11:30  Депутаты предложили отменить штрафы с камер для машин с мигалками Авто, 11:29 Cryptopia начнет принимать заявки на возмещение убытков до конца года Крипто, 11:28 Как победить культуру страха в компании и предотвратить ЧП Pro, 11:27 Фермеры Красноярского края получат до ₽30 млн на развитие агробизнеса Пресс-релиз, 11:24 Как системы видеонаблюдения помогают предотвращать лесные пожары Партнерский материал, 11:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава района в Челябинской области умер от коронавируса

Александр Неклюдов
Александр Неклюдов (Фото: pravmin74.ru)

Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов умер от коронавируса. Об этом РБК сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Смерть настигла Александра Васильевича [Неклюдова] в возрасте 67 лет в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких», — говорится в сообщении. Он пролежал в Челябинской городской клинической больнице №3 две недели.

За минувшие сутки коронавирус в Челябинской области обнаружен у 61 человека. Всего в стране за минувшие сутки выявлено 5 905 новых случаев заражения.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Также коронавирусом дважды заразился глава Тувы Шурбан Кара-оол. В первый раз он перенес болезнь в мае, а потом снова заразился в августе.

Александр Неклюдов родился в Варненском районе. В 1983 году он возглавил совхоз неподалеку от Пласта, а в 1985 году был избран председателем Пластовского горисполкома (аналог современной администрации). С этого момента и до самой своей кончины Александр Васильевич Неклюдов возглавлял исполнительную власть сперва города Пласта, а с 2005 года — Пластовского муниципального района. В 1997 году был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области. С 2017 года Неклюдов возглавлял Совет глав Челябинской области.

коронавирус Челябинская область
Материалы по теме
В Москве впервые с 26 июня выявили более 800 зараженных коронавирусом
Общество
В Челябинской области продлили режим ограничений по коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter