Глава района в Челябинской области умер от коронавируса

Александр Неклюдов (Фото: pravmin74.ru)

Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов умер от коронавируса. Об этом РБК сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Смерть настигла Александра Васильевича [Неклюдова] в возрасте 67 лет в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких», — говорится в сообщении. Он пролежал в Челябинской городской клинической больнице №3 две недели.

За минувшие сутки коронавирус в Челябинской области обнаружен у 61 человека. Всего в стране за минувшие сутки выявлено 5 905 новых случаев заражения.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Также коронавирусом дважды заразился глава Тувы Шурбан Кара-оол. В первый раз он перенес болезнь в мае, а потом снова заразился в августе.