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Wildberries заметил рост спроса на ингаляторы и очистители воздуха

На рециркуляторы воздуха, пульсоксиметры, ингаляторы спрос в среднем повысился в 2,5–4,5 раза. Больше всего их покупают в Москве и Петербурге. До этого онлайн-магазины фиксировали повышенный спрос на маски и антисептики
Пульсоксиметр
Пульсоксиметр (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В последние дни в России резко вырос спрос на различные медицинские приборы и очистители воздуха. Об этом говорится в исследовании компании Wildberries (есть у РБК).

Самый большой рост потребительского спроса в период с 28 сентября по 1 октября наблюдался на пульсоксиметры (устройства для измерения уровня кислорода в крови) — на 348% по сравнению с прошлой неделей. На облучатели — рециркуляторы воздуха спрос повысился на 188%, на ингаляторы — на 153%.

Наибольшее увеличение спроса в Wildberries зафиксировали в Московском регионе — почти в шесть раз на пульсоксиметры, в 3,5 раза на рециркуляторы, в три раза на электронные термометры. В столице активно покупают и приборы для очистки воздуха — спрос на них вырос на 220%.

Крупнейшие интернет-магазины увидели рост спроса на маски свыше 100%
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

На медицинские маски, антисептики и перчатки спрос в среднем по России в указанные период вырос на 73–96%. В Москве и Санкт-Петербурге эти цифры несколько больше — 105–148%.

В Ozon ажиотажный спрос на медицинские приборы не подтвердили. «Многие россияне приобретали подобную технику весной — в разгар пандемии и самоизоляции. В текущий момент мы видим небольшой рост продаж ингаляторов и термометров, продажи выросли на 48% по сравнению с концом августа — началом сентября», — сообщили в компании РБК.

В Ozon отметили, что эта тенденция характерна для начала октября, когда снижается температура воздуха и учащается число сезонных простудных заболеваний.

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Wildberries сообщил о росте спроса на одноразовые маски на 126%
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и введения некоторых санитарных ограничений в конце сентября крупнейшие российские онлайн-ритейлеры зафиксировали резкий рост спроса на одноразовые маски.

По данным Wildberries, с 21 по 27 сентября их стали покупать на 101% чаще. Спрос увеличился и на антисептики и перчатки. В Ozon также увидели увеличение числа покупок одноразовых и многоразовых медицинских масок на 95–117%.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Котляр, Анна Левинская
коронавирус Wildberries медицинские изделия Ozon
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