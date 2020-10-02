Wildberries заметил рост спроса на ингаляторы и очистители воздуха

На рециркуляторы воздуха, пульсоксиметры, ингаляторы спрос в среднем повысился в 2,5–4,5 раза. Больше всего их покупают в Москве и Петербурге. До этого онлайн-магазины фиксировали повышенный спрос на маски и антисептики

Пульсоксиметр (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В последние дни в России резко вырос спрос на различные медицинские приборы и очистители воздуха. Об этом говорится в исследовании компании Wildberries (есть у РБК).

Самый большой рост потребительского спроса в период с 28 сентября по 1 октября наблюдался на пульсоксиметры (устройства для измерения уровня кислорода в крови) — на 348% по сравнению с прошлой неделей. На облучатели — рециркуляторы воздуха спрос повысился на 188%, на ингаляторы — на 153%.

Наибольшее увеличение спроса в Wildberries зафиксировали в Московском регионе — почти в шесть раз на пульсоксиметры, в 3,5 раза на рециркуляторы, в три раза на электронные термометры. В столице активно покупают и приборы для очистки воздуха — спрос на них вырос на 220%.

На медицинские маски, антисептики и перчатки спрос в среднем по России в указанные период вырос на 73–96%. В Москве и Санкт-Петербурге эти цифры несколько больше — 105–148%.