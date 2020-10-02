Wildberries заметил рост спроса на ингаляторы и очистители воздуха
В последние дни в России резко вырос спрос на различные медицинские приборы и очистители воздуха. Об этом говорится в исследовании компании Wildberries (есть у РБК).
Самый большой рост потребительского спроса в период с 28 сентября по 1 октября наблюдался на пульсоксиметры (устройства для измерения уровня кислорода в крови) — на 348% по сравнению с прошлой неделей. На облучатели — рециркуляторы воздуха спрос повысился на 188%, на ингаляторы — на 153%.
Наибольшее увеличение спроса в Wildberries зафиксировали в Московском регионе — почти в шесть раз на пульсоксиметры, в 3,5 раза на рециркуляторы, в три раза на электронные термометры. В столице активно покупают и приборы для очистки воздуха — спрос на них вырос на 220%.
На медицинские маски, антисептики и перчатки спрос в среднем по России в указанные период вырос на 73–96%. В Москве и Санкт-Петербурге эти цифры несколько больше — 105–148%.