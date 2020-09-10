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Пандемия коронавируса ,  
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Вспышка COVID-19 произошла в «чистой зоне» Мариинской больницы Петербурга

Медицинское учреждение приостановило прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. По данным СМИ, сейчас в больнице насчитывается порядка 250 пациентов с коронавирусом, треть из которых заболела в ее стенах
Фото: Пименов Роман / ТАСС
Фото: Пименов Роман / ТАСС

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки городского управления Роспотребнадзора, который выявил вспышку коронавируса не в ковидных отделениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

«Мы на сутки приостановили как плановый, так и экстренный прием пациентов до получения соответствующего официального предписания [городского управления] Роспотребнадзора по итогам проверки», — сообщил он.

По его словам, в рамках проверки у некоторых пациентов, которые лечатся не в COVID-отделении Мариинской больницы, а проходят по другому профилю, был выявлен коронавирус.

Мариинская больница Петербурга начала принимать больных с коронавирусом
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Сотрудники Мариинской больницы поддерживают флешмоб &laquo;Оставайтесь дома&raquo;

В пресс-службе Мариинской больницы сообщили порталу 78.ru, что больница временно прекратила прием пациентов на ввоз. «К нам не поступают плановые пациенты, которым была назначена операция», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что руководство больницы ждет дальнейшей информации, которая «обычно появляется через сутки», насчет того, будет ли учреждение закрыто. «И если да, то сколько корпусов закроют», — рассказали в больнице.

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению подтвердили РБК информацию о приостановке приема экстренных и плановых пациентов в медучреждение. «Приостановлен прием, по остальным вопросам ждем решения Роспотребнадзора», — сказали в комитете.

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В пресс-службе комитета сообщили ТАСС, что в больнице сохранено коронавирусное отделение на 93 койки. «Оно работает. Но случаи выявлены в «чистой зоне», — отметили там.

В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников
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Фото: mariin.ru

По информации портала «Мой район», в Мариинской больнице выявили по меньшей мере 250 пациентов с COVID-19. Примерно треть из них заразились коронавирусом, находясь в стенах больницы.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом, вернувшись к обычному режиму работы в конце июля. При этом в учреждении сохранили специализированное отделение для пациентов с коронавирусом.

Авторы: Михаил Юшков, Роман Кирьянов
Теги: коронавирус, COVID-19, вспышка, больница, Санкт-Петербург
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