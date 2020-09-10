Вспышка COVID-19 произошла в «чистой зоне» Мариинской больницы Петербурга

Медицинское учреждение приостановило прием пациентов, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. По данным СМИ, сейчас в больнице насчитывается порядка 250 пациентов с коронавирусом, треть из которых заболела в ее стенах

Фото: Пименов Роман / ТАСС

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила плановый и экстренный прием пациентов после проверки городского управления Роспотребнадзора, который выявил вспышку коронавируса не в ковидных отделениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

«Мы на сутки приостановили как плановый, так и экстренный прием пациентов до получения соответствующего официального предписания [городского управления] Роспотребнадзора по итогам проверки», — сообщил он.

По его словам, в рамках проверки у некоторых пациентов, которые лечатся не в COVID-отделении Мариинской больницы, а проходят по другому профилю, был выявлен коронавирус.

В пресс-службе Мариинской больницы сообщили порталу 78.ru, что больница временно прекратила прием пациентов на ввоз. «К нам не поступают плановые пациенты, которым была назначена операция», — говорится в сообщении.