В России впервые с середины июля за сутки от COVID умерли 186 человек

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге и Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 186, это максимальный показатель с 17 июля. Всего от последствий инфекции умерли 21 077 пациентов, сообщил оперативный штаб.

Суточное число летальных случаев четвертый день подряд превышает 160 человек.

В Москве за последние сутки умерли 28 человек, что стало максимальным показателем с конца июля. Столица лидирует среди российских регионов по общему числу скончавшихся из-за вируса.

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 32. Число летальных случаев в этом городе превысило 3000.

Более 500 человек с начала пандемии умерли в следующих регионах: