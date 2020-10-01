В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 c середины июля

За последние 24 часа в столице умерли 28 человек с COVID-19. Последний раз больше жертв с коронавирусом зафиксировали 15 июля

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За минувшие сутки в Москве скончались 28 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Последний раз больше жертв с коронавирусом зафиксировали 15 июля. Тогда в Москве умерли 29 человек.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5282 пациента. Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 20 919 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—июль, в России скончались 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.