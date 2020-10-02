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РЖД показали новый плацкартный вагон

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото:пресс-служба ФПК Фото:пресс-служба ФПК Фото:пресс-служба ФПК Фото:пресс-служба ФПК
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Фотографии РБК предоставили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве, его разработал «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Как рассказывал ранее предправления РЖД Олег Белозеров, в новых вагонах более длинные и широкие спальные места. В них также есть шкафы, душевые кабины, просторные проходы и возможность создавать личное пространство.

Новый плацкартный вагон может отправиться в первый рейс во второй половине 2021 года, сообщил журналистам замглавы РЖД Дмитрий Пегов. «Планируем сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров. На каком направлении, я пока говорить не буду, но скорее всего это будет традиционно наше южное направление», — приводит его слова ТАСС.

Материал дополняется. 
 

РЖД ФПК плацкартный вагон
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