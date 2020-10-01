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РЖД покажет прототип нового плацкарта с длинными полками

Длина пассажирской полки в нем увеличилась до 180 см. В вагоне можно будет создавать обособленные пространства, убирать перегородки. Концепция нового вагона является развитием прототипа, представленного в ноябре 2019 года
РЖД RU000A0ZZX19 ₽1 092,55 +0,14% Купить
Фото:Мария Кокорева / РБК
Фото: Мария Кокорева / РБК

В пятницу, 2 октября, на Павелецком вокзале в Москве пройдет презентация нового плацкартного вагона для российских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской компании», передает «РИА Новости».

Прототип вагона создал для РЖД отечественный производитель «Трансмашхолдинг» (ТМХ). «Прототип выполнен в так называемом габарите «Т» — его пространство увеличено на 11%, ширина вагона стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра», — рассказали в пресс-службе ФПК.

Как сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1», новые вагоны будут отличаться не только более длинными и широкими спальными местами, но душевыми кабинами, шкафами, просторными проходами и возможностью создавать личное пространство.

Как могут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Если люди располагаются рядом даже не в одном купе, а в соседних, есть возможность открыть перегородку», — рассказал Белозеров.

По сравнению со старыми плацкартными вагонами, длина места в нем увеличится на 10 см — до 180 см. Для багажа и обуви пассажиров предусмотрят отдельные места.

«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов
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Фото:пресс служба ФПК

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В ноябре прошлого года РЖД презентовали один из трех разработанных «Трансмашхолдингом» прототипов плацкартного вагона будущего. Длина полок в них осталась прежней, а ширина увеличилась до 62 см. Нововведением в вагоне стали шторки и разделительная перегородка между полками, превращающая пространство в своеобразное купе.

Кроме того, в новом вагоне был предусмотрен шкаф для верхней одежды, за счет которого также можно увеличить свободное пространство между полками. У каждого из пассажиров также появились личные столики.

Автор
Михаил Котляр
РЖД плацкартные вагоны «Трансмашхолдинг»
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