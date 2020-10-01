РЖД покажет прототип нового плацкарта с длинными полками

Длина пассажирской полки в нем увеличилась до 180 см. В вагоне можно будет создавать обособленные пространства, убирать перегородки. Концепция нового вагона является развитием прототипа, представленного в ноябре 2019 года

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В пятницу, 2 октября, на Павелецком вокзале в Москве пройдет презентация нового плацкартного вагона для российских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД «Федеральной пассажирской компании», передает «РИА Новости».

Прототип вагона создал для РЖД отечественный производитель «Трансмашхолдинг» (ТМХ). «Прототип выполнен в так называемом габарите «Т» — его пространство увеличено на 11%, ширина вагона стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра», — рассказали в пресс-службе ФПК.

Как сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1», новые вагоны будут отличаться не только более длинными и широкими спальными местами, но душевыми кабинами, шкафами, просторными проходами и возможностью создавать личное пространство.

«Если люди располагаются рядом даже не в одном купе, а в соседних, есть возможность открыть перегородку», — рассказал Белозеров.