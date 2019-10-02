ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
На Майдан вышли люди с протестами против «капитуляции» в Донбассе Политика, 20:50 Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина объявила о завершении карьеры Спорт, 20:48 Пресненский суд Москвы принял иск о «доведении до гомосексуализма» Общество, 20:40 Путин потребовал не допускать фокусы со снижением доплат медработникам Общество, 20:31 СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России Политика, 20:02 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 20:00 Эксперты оценили идею ГИБДД отказаться от штрафов в плохую погоду Общество, 20:00 СМИ показали новое видео задержания похожей на Бочкареву женщины Общество, 19:59 Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину Бизнес, 19:59 Times сообщила о прибытии российских наемников в Мозамбик Политика, 19:52 Три фракции Рады раскритиковали президента за «формулу Штайнмайера» Политика, 19:51 Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов Спорт, 19:49 Путин заявил о потерях ExxonMobil из-за закрытия проектов с «Роснефтью» Политика, 19:32 Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве Общество, 19:27
Общество ,  
0 
ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»
Внимание антимонопольщиков привлекло недавнее интервью Владислава Филева, в котором он предложил оставить за «Аэрофлотом» дальнемагистральные направления, а S7 — региональные и прекратить на этом конкуренцию
Владислав Филев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В действиях председателя совета директоров S7 антимонопольное ведомство усматривает попытку заключения соглашения между хозяйствующими субъектами — конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу», — отметили в ФАС.

В пресс-службе S7 отказались от комментариев РБК.

Речь идет о заявлении Филева, которое он сделал в своем недавнем сентябрьском интервью газете «Ведомости». В нем он сказал, что было бы неправильно «вставлять палки в колеса» «Аэрофлоту» из-за того, что компания успешно развивает сеть дальнемагистральных направлений. По его словам, S7 готова быть основной компанией в региональных перевозках.

«Нам надо перестать конкурировать друг с другом. Надо объединяться, как очень хорошо умеют американцы, и делать каждому то, что хорошо получается», — заключил тогда Филев.

В парке группы S7 нет дальнемагистральных самолетов в отличие от «Аэрофлота». У S7 в распоряжении находятся среднемагистральные А320 и Boeing 737, а также региональные Embraer, у «Аэрофлота» помимо таких же есть еще и способные летать на дальние расстояния А330 и Boeing 777.

Автор: Анна Трунина
При участии: Мария Кокорева
Теги: S7 Airlines
Материалы по теме
S7 ответила на сообщения о жестком касании самолетом полосы в Болгарии
Общество
В «Сухом» объяснили отказ произвети укороченные «суперджеты» для S7
Общество
Владелец S7 заявил об отказе Минпромторга от укороченной версии Superjet
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter