ФАС предостерегла совладельца S7 Group от предложения «Аэрофлоту»

Внимание антимонопольщиков привлекло недавнее интервью Владислава Филева, в котором он предложил оставить за «Аэрофлотом» дальнемагистральные направления, а S7 — региональные и прекратить на этом конкуренцию

Владислав Филев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу и председателю совета директоров S7 Group Владиславу Филеву после его предложения разделить между его компанией и «Аэрофлотом» отдельные авианаправления и прекратить конкуренцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В действиях председателя совета директоров S7 антимонопольное ведомство усматривает попытку заключения соглашения между хозяйствующими субъектами — конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу», — отметили в ФАС.

В пресс-службе S7 отказались от комментариев РБК.

Речь идет о заявлении Филева, которое он сделал в своем недавнем сентябрьском интервью газете «Ведомости». В нем он сказал, что было бы неправильно «вставлять палки в колеса» «Аэрофлоту» из-за того, что компания успешно развивает сеть дальнемагистральных направлений. По его словам, S7 готова быть основной компанией в региональных перевозках.

«Нам надо перестать конкурировать друг с другом. Надо объединяться, как очень хорошо умеют американцы, и делать каждому то, что хорошо получается», — заключил тогда Филев.