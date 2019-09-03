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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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В «Сухом» объяснили отказ произвети укороченные «суперджеты» для S7

В компании «Гражданские самолеты Сухого», которая производит самолеты Sukhoi Superjet (SSJ100), сообщили РБК, что выпуск укороченной версии лайнеров не является приоритетом.

«Тематика укороченной версии обновленного «Суперджета» остается в пуле проводимых работ по программе [модернизации] в целом, но не на первом месте», — говорится в сообщении. Выпуск самолета на 75 мест в компании причислили к работам второго этапа модернизации, в которые также входит обновление бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), создание нового двигателя ПД-8 и другие работы.

В компании также отметили, что решение о создании укороченной версии лайнеров будет приниматься исходя из дополнительных маркетинговых исследований. Определяющим фактором в компании назвали появление «твердых контрактов» на поставки 75-местных самолетов. Приоритетной задачей в компании сочли «системное и ускоренное импортозамещение».

Бизнес
Владелец S7 заявил об отказе Минпромторга от укороченной версии Superjet

Ранее совладелец S7 Group Владислав Филев заявил газете «Ведомости», что «Сухой» и Минпромторг отказались производить заказанный авиакомпанией SSJ на 75 мест из-за отсутствия спроса, назвав соглашение между авиаперевозчиком и компанией «ничтожным». В Минпромторге эту информацию опровергли.

О планах S7 приобрести укороченные версии лайнеров на 75 мест «Ведомости» писали еще в феврале. Соглашение о намерениях стороны подписали в апреле.

Теги: «Гражданские самолеты Сухого», Sukhoi Superjet, авиация, S7
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