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S7 ответила на сообщения о жестком касании самолетом полосы в Болгарии
О жестком касании полосы самолетом в Болгарии ранее сообщал «МК». Самолет уже вылетел обратно в Москву
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Информация о касании самолета S7 взлетно-посадочной полосы в аэропорту болгарской Варны частью фюзеляжа не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, отметив, что самолет действительно уходил на второй круг.

«Посадка совершена в штатном режиме, касание полосы в пределах допустимых значений. Экипаж лайнера уже выполняет обратный рейс в Москву», — отметили в S7.

«У меня нет такой информации сейчас», — сказали РБК в пресс-службе аэропорта в Варне.

Ранее «МК» сообщил, что самолет S7, вылетевший из Домодедово в Варну в 10:10 мск 18 сентября, не смог сесть в болгарском аэропорту. По данным издания, после жесткого касания посадочной полосы лайнер с 200 пассажирами на борту ушел на второй круг. Большая часть из них — это российские болельщики ЦСКА, летящие на футбольный матч с «Лудогорцем», который должен состояться в рамках Лиги Европы.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что российский лайнер A321 не смог приземлиться в Варне с первой попытки, так как жестко коснулся взлетно-посадочной полосы частью фюзеляжа и ушел на второй круг.

Авторы: Константин Ткаченко, Александра Юшкявичюте
Теги: самолет, S7
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