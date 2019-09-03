Владелец S7 заявил о риске превращения авиации в «сосущую деньги пиявку»

Филев утверждает, что Минпромторг сообщил о решении не делать SSJ на 75 мест, который заказала S7. Нежелание слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям, предупредил он

SSJ-100 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Если авиации предоставят самолет «неправильного размера», она превратится в «пиявку, которая будет досасывать деньги», заявил в интервью «Ведомостям» владелец S7 Владислав Филев.

По словам Филева, он присутствовал на совещании по развитию региональной авиации, на котором представитель руководства Минпромторга сообщил, что решено не делать SSJ на 75 мест, поскольку на него нет спроса. При этом Филев напомнил, что S7 заказала 75 самолетов такой вместимостью. «Но на совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС («Гражданские самолеты Сухого». — РБК) ничтожно», — добавил он.

Владелец S7 указал, что России «нужен 75 местный самолет». Филев отметил, что попытка дать авиации самолет «неправильно размера» приведет к тому, «что авиация из отрасли, которая генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги». «Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям», — добавил он. По словам Филева, гражданский авиапром глубоко убыточен, и на сегодняшний день есть компании, летающие на SSJ-100,выручка которых на 60% состоит из дотаций.

В пресс-службе Минпромторга газете заявили, что информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.