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Владелец S7 заявил о риске превращения авиации в «сосущую деньги пиявку»
Филев утверждает, что Минпромторг сообщил о решении не делать SSJ на 75 мест, который заказала S7. Нежелание слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям, предупредил он
SSJ-100 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Если авиации предоставят самолет «неправильного размера», она превратится в «пиявку, которая будет досасывать деньги», заявил в интервью «Ведомостям» владелец S7 Владислав Филев.

По словам Филева, он присутствовал на совещании по развитию региональной авиации, на котором представитель руководства Минпромторга сообщил, что решено не делать SSJ на 75 мест, поскольку на него нет спроса. При этом Филев напомнил, что S7 заказала 75 самолетов такой вместимостью. «Но на совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС («Гражданские самолеты Сухого». — РБК) ничтожно», — добавил он.

Владелец S7 указал, что России «нужен 75 местный самолет». Филев отметил, что попытка дать авиации самолет «неправильно размера» приведет к тому, «что авиация из отрасли, которая генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги». «Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям», — добавил он. По словам Филева, гражданский авиапром глубоко убыточен, и на сегодняшний день есть компании, летающие на SSJ-100,выручка которых на 60% состоит из дотаций.

Бизнес
S7 подписала рамочное соглашение о покупке 100 самолетов SSJ-75

В пресс-службе Минпромторга газете заявили, что информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения.

О планах создания «Гражданскими самолетами Сухого» версии SSJ-100 на 75 мест стало известно зимой 2018 года. В апреле того же года сообщалось, что правительство выделит на создание уменьшенной версии SSJ-100 6 млрд руб. На международном авиасалоне Eurasia Airshow-2018 S7 «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о намерениях на поставку 75-местной версии самолета. В ГСС отмечали, что он будет производиться с максимальным использованием деталей российского производства, а его вес планируется уменьшить на 10—15%.
 

Автор: Юлия Выродова
Теги: S7, «Гражданские самолеты Сухого», Sukhoi Superjet, авиация
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