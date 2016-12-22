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Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике
Общество, 12:57
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Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике
Лауреатами стали исследователи из США, Франции и Канады - изобретатель оптических пинцетов и ученые, которые изобрели метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов
Фото: Fernando Vergara / AP

​Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стрикланд (Канада). Об этом сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции. Комитет отметил у Эшкина открытие оптических пинцетов и их применение в биологических системах. Муру и Стрикланд получат награду за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Нобелевская неделя в Стокгольме началась накануне, ее​ традиционно открыло объявление лауреатов премии за исследования в области физиологии и медицины. Победителями стали иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзё из Японии — за открытие нового вида терапии при лечении онкологических заболеваний.

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Размер Нобелевской премии в этом году — 9 млн крон (чуть больше $1 млн). Премия в области физики присуждалась 111 раз, ее получили 207 человек, первым в 1901 году был Вильям Рентген (Германия) за открытие излучения, названного в его честь. Среди лауреатов — 12 физиков из СССР и России, а также ученых, родившихся и получивших образование в Советском союзе, а после получивших второе гражданство. В 2010 году награды за создание графена (тончайшего в мире материала) получили Андрей Гейм и Константин Новоселов. В 2003 году «за новаторский вклад в теорию сверхпроводников» награду получили Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург совместно с Энтони Леггеттом (Великобритания). В 2000 году Жорес Алферов был удостоен премии за разработку концепции полупроводниковых гетероструктур и ее использование в оптоэлектронике и электронике высоких скоростей.

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В прошлом году обладателями нобелевской премии по физике ученые из США — Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш. Награду они получили «за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами». А единственным ученым, получившим премию по физике дважды, был Джон Бардин: в 1956 году за изобретение биполярного транзистора (совместно с Уильямом Брэдфордом Шокли и Уолтером Браттейном), а также в 1972 году за основополагающую теорию обычных сверхпроводников (совместно с Леоном Нилом Купером и Джоном Робертом Шриффером).

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Нобелевский комитет до последнего держит в тайне имена претендентов на награду. Среди возможных лауреатов премии по физике исследователи из Clarivate Analytics, анализируя рейтинг цитируемости статей ученых в базе данных Web of Science, в этом году называли американских ученых Дэвида Оушалома и Артура Госсарда — за открытие эффекта Холла в полупроводниках, который объясняет поведение электронов в магнитных полях; астронома и астрофизика Сандру Фабер из США — за исследование механизмов образования галактик и эволюции крупномасштабной структуры Вселенной и за теорию о холодной темной материи; американского профессора Юрия Гогоци, Родни Руоффа из Южной Кореи и Патриса Симона из Франции — за открытия в области углеродных материалов и суперконденсаторов. Журнал Physics World называл среди претендентов на премию Лене Хау (Дания) за эксперименты по уменьшению скорости света с помощью конденсата Бозе — Эйнштейна, Якира Ааронова (Израиль) и Майкла Берри (Великобритания) — за открытие ряда квантовых феноменов.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Нобелевская премия , физика
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