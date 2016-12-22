В Лондоне умер лауреат Нобелевской премии по литературе

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на семью писателя.

По словам его супруги, он умер в своем доме в Лондоне в окружении близких.

Найпол родился в 1932 году на острове Тринидад, когда тот еще был британской колонией. В 1950 году получил правительственную стипендию, что дало ему право обучаться в любом университете стран Британского Содружества, и поступил в Оксфордский университет.

В 1971 году Найпол получил Букеровскую премию за книгу «В подвешенном состоянии». В 1993-м​ стал лауреатом литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году — Нобелевской премии по литературе. Последних двух наград он удостоился за вклад в мировую литературу, а не за конкретное произведение.