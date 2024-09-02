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На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении Ми-8

На данный момент обнаружены тела 18 погибших. Всего, по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа

На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении Ми-8
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в регионе после крушения вертолета Ми-8. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета», — сообщил Солодов.

Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших.

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Горный массив Вачкажец на Камчатке

Ночью МЧС сообщило об обнаружении еще одного тела погибшего. «Поиски 4 человек и черного ящика продолжаются», — сказали в ведомстве.

До этого там говорили, чтобы были найдены 17 тел. Всего, по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.

31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах называл причиной крушения Ми-8 ошибку экипажа.

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Теги
Елена Чернышова
Камчатка Владимир Солодов траур авиакатастрофа Вертолет Ми-8
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