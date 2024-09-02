На Камчатке объявили 3 сентября днем траура по погибшим при крушении Ми-8
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура в регионе после крушения вертолета Ми-8. Об этом он написал в телеграм-канале.
«Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета», — сообщил Солодов.
Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших.
Ночью МЧС сообщило об обнаружении еще одного тела погибшего. «Поиски 4 человек и черного ящика продолжаются», — сказали в ведомстве.
До этого там говорили, чтобы были найдены 17 тел. Всего, по предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.
31 августа вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка и пропал. На следующий день его обломки были найдены неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.
Среди пассажиров на борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.
ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах называл причиной крушения Ми-8 ошибку экипажа.