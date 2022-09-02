Театры начали отменять спектакли Дмитрия Крымова

Журнал "Театр" сообщил о приостановке показов спектаклей одного из наиболее титулованных театральных режиссеров в четырех театрах Москвы. С февраля Дмитрий Крымов работает в США

Дмитрий Крымов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Из репертуара нескольких московских театров исчезли спектакли Дмитрия Крымова. О приостановке показов в «Школе современной пьесы», «Мастерской Фоменко», Театре Пушкина и «Школе драматического искусства» сообщил журнал «Театр», сославшись на актрису Марию Смольникову, занятую почти во всех спектаклях Дмитрия Крымова.

Сейчас режиссер работает в США. В апреле он заявил, что не может вернуться в Россию, пока ситуация не изменится, и выступил с критикой военной операции на Украине

В «Мастерской Фоменко» информацию о снятии спектакля «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция» не подтвердили: «Видимо, у журнала «Театр» больше информации, чем у театра. Спектакль стоит в репертуаре», — сообщили РБК в пресс-службе Мастерской Петра Фоменко. Однако продажа билетов временно приостановлена, и состоится ли ближайший спектакль 18 сентября — пока неясно, сказали в кассе театра.

В пресс-службе Театра Пушкина, где идет спектакль Крымова «Костик» по пьесе Чехова «Чайка», от комментариев отказались.

«Спектакль «Все тут» отменен по техническим причинам», — заявил РБК недавно назначенный худрук театра Школа современной пьесы Дмитрий Астрахан.

Билеты на показы спектакля «Сережа» в МХТ им Чехова можно приобрести на сайте театра. После отъезда из России Анатолия Белого, исполнителя одной из главных ролей в спектакле, ему нашли в театре замену — худрука Константина Хабенского. «Константин Юрьевич исполняет роль Каренина. Спектакль в репертуаре», — сообщили РБК в пресс-службе МХТ им Чехова.

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В афише агентства «Арт-Партнер» стояли два спектакля Дмитрия Крымова — «Борис» по пьесе Пушкина «Борис Годунов» и «Двое». «Спектакли пока не планируются. Надеюсь, что слово «пока» является определяющим», — сообщил РБК глава агентства, продюсер Леонид Роберман.

Дмитрий Крымов, театральный режиссер, сценограф, художник и педагог, родился в семье режиссера Анатолия Эфроса и театрального критика Натальи Крымовой. Пятикратный лауреат премии «Золотая маска». В 1976 году, сразу после окончания постановочного факультета Школы-студии МХАТ (курс Олега Ефремова), Дмитрий Крымов начал работать в Театре на Малой Бронной. Как сценограф оформил спектакли «Отелло», «Месяц в деревне», «Лето и дым», «Воспоминание», «Директор театра», режиссером которых был Эфрос. Работал в Театре на Таганке и во МХАТе им.Чехова, в 90-е годы занимался живописью, графикой, создавал инсталляции. С 2004 года преподает в РАТИ-ГИТИСе, в мастерской театральных художников, выпустил несколько курсов успешно работающих сегодня сценографов.

С начала 2000-х Крымов начал активно работать как режиссер — и со студентами своей мастерской, и с приглашенными артистами. С 2004 года работал в театре «Школа драматического искусства», где возглавлял свою лабораторию.

В феврале 2022 года Крымов начал работать в Филадельфии над постановкой «Вишнёвый сад» в Wilma Theater.