Хабенский объявил об отмене спектаклей в МХТ из-за операции на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 14:48
Что делать, если клиенты стали выбирать конкурента Pro, 14:46
Поздняков не увидел «точки невозврата» в вопросе участия в Играх-2024 Спорт, 14:41
В Аргентине отменили все матчи из-за попытки покушения на вице-президента Спорт, 14:38
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:32
Правительство проработает льготы на покупку готовых домокомплектов Недвижимость, 14:27
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 14:24
Хабенский объявил об отмене спектаклей в МХТ из-за операции на Украине Политика, 14:23
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сбербанк продал казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек» Финансы, 14:18
Молочный коллапс: введение «Честного знака» ударит по ресторанам и кафе Pro, 14:15
Квинси Промеса признали лучшим игроком августа в РПЛ Спорт, 14:14
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 14:02
Футболист сборной России вошел в топ-4 самых перспективных игроков мира Спорт, 14:00
Кремль позитивно оценил визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Политика, 13:58
Политика ,  
0 

Хабенский объявил об отмене спектаклей в МХТ из-за операции на Украине

Константин Хабенский
Константин Хабенский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова отменены из-за российской военной операции на Украине, сообщил художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский.

По его словам, МХТ пришлось отказаться от некоторых из анонсированных в декабре-январе спектаклей, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями». Худрук предложил взамен дать зрителю что-то, что позволит ему «заглянуть в себя», успокоиться, услышать окружающих.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <...> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам мы должны», — подчеркнул Хабенский на сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона (цитата по «РИА Новости»).

Еще одной причиной переноса некоторых премьер он назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это «вопрос терпения и времени».

ГИТИС объяснил увольнение экс-декана «антигосударственной позицией»
Политика
Наталья Пивоварова

Материал дополняется.

Теги
театры Константин Хабенский МХТ им.Чехова
Материалы по теме
Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Думы
Политика
Бывший худрук МХАТа Бояков анонсировал открытие своего театра
Общество
Московские власти сменили главу четвертого за месяц театра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter