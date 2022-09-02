Хабенский объявил об отмене спектаклей в МХТ из-за операции на Украине

Константин Хабенский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Несколько запланированных на новый сезон постановок МХТ им. Чехова отменены из-за российской военной операции на Украине, сообщил художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский.

По его словам, МХТ пришлось отказаться от некоторых из анонсированных в декабре-январе спектаклей, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями». Худрук предложил взамен дать зрителю что-то, что позволит ему «заглянуть в себя», успокоиться, услышать окружающих.

«Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. <...> Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам мы должны», — подчеркнул Хабенский на сборе труппы перед открытием 125-го театрального сезона (цитата по «РИА Новости»).

Еще одной причиной переноса некоторых премьер он назвал увеличившиеся сроки получения прав на постановку, но это «вопрос терпения и времени».

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