В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов среди заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Москве достигло 4857

За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов подтвердили пневмонию. Общее число летальных исходов в столице достигло 4857.

С начала пандемии в городе подтверждено 263,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 625 инфицированных выявили за последние 24 часа. Выздоровели за весь период 216 тыс. пациентов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всего по состоянию на утро 2 сентября в России подтвердили 1 млн 5 тыс. случаев инфицирования, суточный прирост составил 4952 пациента. На втором после Москвы месте по этому показателю оказался Санкт-Петербург, где за день выявили 189 заражений (общее число заболевших там выросло до 37 тыс.) на третьем — Подмосковье (158 заражений за сутки и 68,5 тыс. с начала пандемии).