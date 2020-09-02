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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов среди заразившихся COVID-19 с начала пандемии в Москве достигло 4857

За минувшие сутки в Москве умерли 13 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов подтвердили пневмонию. Общее число летальных исходов в столице достигло 4857.

С начала пандемии в городе подтверждено 263,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 625 инфицированных выявили за последние 24 часа. Выздоровели за весь период 216 тыс. пациентов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего по состоянию на утро 2 сентября в России подтвердили 1 млн 5 тыс. случаев инфицирования, суточный прирост составил 4952 пациента. На втором после Москвы месте по этому показателю оказался Санкт-Петербург, где за день выявили 189 заражений (общее число заболевших там выросло до 37 тыс.) на третьем — Подмосковье (158 заражений за сутки и 68,5 тыс. с начала пандемии).

Власти Москвы оценили риск роста случаев COVID-19 с началом учебы
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в городе «хорошей с точки зрения стабильности», но отметил, что проблема останется до массовой вакцинации, и для ее решения понадобятся «месяцы и месяцы».

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева считает, что начало очного обучения школьников и студентов в сентябре не должно вызвать резкого увеличения случаев COVID-19 с симптомами в Москве.

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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва, статистика
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