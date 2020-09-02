В Москве коронавирусом заразились еще 625 человек

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 625 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирусом в Москве заразились 263 684 человека. Из них выздоровели 216 742 пациента, скончались 4 844.

Столица лидирует среди российских регионов по количеству заболевших. В целом по стране за сутки выявлено 4 952 новых случая заражения. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 005 000 человек, из 17 414 заболевших умерли и 821 169 выздоровели.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, под наблюдением в связи с COVID-19 остаются 210 716 россиян. С начала эпидемии медики провели более 37,1 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции, в том числе 275 тыс. за последние сутки.