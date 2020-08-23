Состояние Юлии Тимошенко оценивают как тяжелое, сообщила ее пресс-секретарь. По данным источников «РБК-Украина», коронавирусом также заболела дочь политика

Юлия Тимошенко (Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сороку.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что коронавирус также подтвердили у дочери Тимошенко Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

На странице самой Тимошенко в Facebook сегодня размещено поздравление с Днем украинского флага, который отмечается 23 августа, но никакой информации о болезни нет.