Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-секретаря политика Марину Сороку.
«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — сообщила Сорока.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что коронавирус также подтвердили у дочери Тимошенко Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.
На странице самой Тимошенко в Facebook сегодня размещено поздравление с Днем украинского флага, который отмечается 23 августа, но никакой информации о болезни нет.