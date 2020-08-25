СМИ сообщили о подключении Юлии Тимошенко к аппарату ИВЛ

Юлия Тимошенко (Фото: ZUMA / ТАСС)

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, температура у Тимошенко не опускается ниже 39 градусов.

Как сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, состояние Тимошенко остается тяжелым. «Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID», — написала она в Facebook.

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