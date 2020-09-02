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Отравление Навального ,  
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В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

В ведомстве пояснили, что не раскрывают информацию о расследованиях в отношении определенных людей, за исключением «особых отдельных случаев», и отказались предоставить данные по Навальному
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».

Там заявили, что регулярно информируют общественность о процедурах расследования «в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах».

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — подчеркнули в прокуратуре.

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Политика

Ранее Генпрокуратура России обращалась к Минюсту Германии с просьбой оказать правовую помощь в связи с инцидентом с Навальным, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». В частности, Россия попросила предоставить результаты анализов и информацию о его предварительном диагнозе. Также ведомство запросило данные о том, какие лекарства применяются для лечения пациента, выявлены ли хронические заболевания, если ли заключение экспертов по результатам анализа на наркотические, психотропные, ядовитые вещества.

Помимо этого российская сторона в запросе указала результаты доследственной проверки по поводу предполагаемого отравления Навального. В письме прокуратуры также говорится, что умышленных действий, совершенных третьими лицами, выявлено не было.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

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Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После того как борт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он впал в кому. Оппозиционер провел 44 часа в омской клинике, после чего его перевезли на лечение в Германию. Российские врачи не подтвердили версию об отравлении политика. Ранее такое предположение высказывали соратники Навального и связывали это с его политической деятельностью.

Однако в Германии заявили, что у пациента есть признаки отравления, и сообщили, что интоксикация могла быть вызвана веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы.

По последним данным клиники «Шарите», которые она обнародовала 28 августа, оппозиционер все еще находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Алексей Навальный, Германия, расследование
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