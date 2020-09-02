В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

В ведомстве пояснили, что не раскрывают информацию о расследованиях в отношении определенных людей, за исключением «особых отдельных случаев», и отказались предоставить данные по Навальному

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Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».

Там заявили, что регулярно информируют общественность о процедурах расследования «в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах».

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее Генпрокуратура России обращалась к Минюсту Германии с просьбой оказать правовую помощь в связи с инцидентом с Навальным, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». В частности, Россия попросила предоставить результаты анализов и информацию о его предварительном диагнозе. Также ведомство запросило данные о том, какие лекарства применяются для лечения пациента, выявлены ли хронические заболевания, если ли заключение экспертов по результатам анализа на наркотические, психотропные, ядовитые вещества.