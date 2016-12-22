Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,51 58,98 EUR Нал. 70,28 69,54 USD Бирж. 59,12 -0,11 EUR Бирж. 69,80 -0,07 USD ЦБ. 59,29 +0,37 EUR ЦБ. 69,93 +0,23 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 15515,11 +1894,11 ММВБ 2103,15 -0,99% РТС 1119,51 -1,05% Brent 62,15 +1,55% DJIA 24236,69 +0,40% Nasdaq 6818,45 +0,62% FTSE 7320,75 -0,37%
В Чечне опровергли открытие дочерью Кадырова бутика нижнего белья
Лента новостей
ФАС снизила тариф на прокачку сырья «Роснефти» в Китай на 16,7% 21:04, Бизнес «МегаФон» повысит цену услуг в международном роуминге для части абонентов 21:02, Технологии и медиа Лига Европы по футболу. «Злин» — «Локомотив». Онлайн 21:00, Спорт Цена биткоина достигла 1 млн руб. 20:53, Деньги В Москве вновь открыли закрытую из-за скандала с Мизулиной фотовыставку 20:53, Общество В результате стрельбы в школе в Нью-Мексико погибли три человека 20:50, Общество В Чечне опровергли открытие дочерью Кадырова бутика нижнего белья 20:42, Политика Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 20:31, Subaru XV и Autonews «Хезболла» призвала к новой интифаде в ответ на перенос посольства США 20:28, Политика Титов рассказал о «заточенной на выбивание показаний машине следствия» 20:23, Политика Суд отправил под домашний арест основателя Василеостровской пивоварни 20:07, Бизнес Таможенникам попросили выделить мигалки для борьбы с санкционкой 20:03, Политика Лавров потребовал от Тиллерсона прекратить вербовку журналистов из России 19:58, Политика ЮНЕСКО признала технику приготовления пиццы культурным наследием 19:48, Общество Суд арестовал главу экспертного центра МВД по делу о хищении 90 млн руб. 19:45, Общество В Думе рассказали о содержании готовящегося заявления по решению МОК 19:27, Политика Россию и Украину разведут при жеребьевке квалификации Евро-2020 19:27, Спорт Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 19:10, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Самолет «Победы» вынужденно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира 19:06, Общество Киносеть Мамута отказалась продавать онлайн-билеты на «Звездные войны» 19:05, Общество Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений 19:01, Общество СМИ сообщили об эвакуации здания РАН из-за подозрительного предмета 18:56, Общество Курс биткоина превысил $16 тыс. 18:55, Деньги В Совфеде заявили о боязни войны в связи с ситуацией вокруг КНДР 18:55, Политика Праздник котировок: ждать ли ралли фондового рынка перед Новым годом 18:48, Деньги С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 18:47, РБК и Ситибанк Кремль рассказал о повестке визита Путина в Египет 18:46, Политика Бастрыкин рассказал об «изощренном» вымогательстве взяток Захарченко 18:42, Общество
В Чечне опровергли открытие дочерью Кадырова бутика нижнего белья
Политика, 20:42
0
В Чечне опровергли открытие дочерью Кадырова бутика нижнего белья

Информация о том, что дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова открыла в Грозном бутик нижнего белья, является ложью, сообщили РБК в аппарате главы Чечни.

«Это подлая и грязная ложь! Хочу предупредить тех, кто подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью. Вам придется строго отвечать за каждое слово!» — заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Он отметил, что Айшат Кадырова — талантливая и верующая девушка, «которая является ярким примером того, какой должна быть дочь, сестра или супруга в обществе, где царит уважение к вере во Всевышнего и семейным ценностям».

Русская служба Би-би-си 7 декабря сообщила, что в конце ноября в центре Грозного открылся бутик женского белья и аксессуаров «Lady A». Хозяйкой бутика Би-би-си, ссылаясь на публикации гостей бутика в соцсетях, назвала 18-летнюю дочь главы Чечни Айшат Кадырову.

В октябре в парке «Зарядье» в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia прошел показ новой коллекции одежды для женщин чеченского дома моды Firdaws, которым руководит Айшат Кадырова.

Теги: Чечня , бутик , Айшат Кадырова
Главное
Россия обвинила акционеров ЮКОСа в тайных выплатах экс-советнику Путина Экономика
Материалы по теме
Кадыров отказал чеченским спортсменам в выступлении под флагом МОК Политика
Как прошел показ коллекции модного дома дочери Кадырова в Зарядье Общество
Кадыров рассказал о новой и радостной встрече с Тайсоном Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку