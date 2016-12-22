В Чечне опровергли открытие дочерью Кадырова бутика нижнего белья

Информация о том, что дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова открыла в Грозном бутик нижнего белья, является ложью, сообщили РБК в аппарате главы Чечни.

«Это подлая и грязная ложь! Хочу предупредить тех, кто подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью. Вам придется строго отвечать за каждое слово!» — заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Он отметил, что Айшат Кадырова — талантливая и верующая девушка, «которая является ярким примером того, какой должна быть дочь, сестра или супруга в обществе, где царит уважение к вере во Всевышнего и семейным ценностям».

Русская служба Би-би-си 7 декабря сообщила, что в конце ноября в центре Грозного открылся бутик женского белья и аксессуаров «Lady A». Хозяйкой бутика Би-би-си, ссылаясь на публикации гостей бутика в соцсетях, назвала 18-летнюю дочь главы Чечни Айшат Кадырову.

В октябре в парке «Зарядье» в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia прошел показ новой коллекции одежды для женщин чеченского дома моды Firdaws, которым руководит Айшат Кадырова.