Дочь Кадырова отреагировала на включение в черный список Госдепом США

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список. Об этом она написала в своем Instagram.

«Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки», — написала Кадырова.

https://www.instagram.com/p/CC3wo4ZlaRH/

Она отметила, что всегда была и будет «верной помощницей» своему отцу. По словам Кадыровой, включение в санкционные списки убеждает ее в правильности своих действий.