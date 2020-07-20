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Политика ,  
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Дочь Кадырова отреагировала на включение в черный список Госдепом США

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список. Об этом она написала в своем Instagram.

«Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки», — написала Кадырова.

https://www.instagram.com/p/CC3wo4ZlaRH/

Она отметила, что всегда была и будет «верной помощницей» своему отцу. По словам Кадыровой, включение в санкционные списки убеждает ее в правильности своих действий.

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
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Рамзан Кадыров

Сам Рамзан Кадыров также выразил недоумение в связи с санкциями в отношении членов своей семьи. «Как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что если бы у его жены или дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их «ради государства, народа и семьи».

Ранее Госдепартамент США внес в черный список Рамзана Кадырова. Его обвинили в «грубых нарушениях прав человека», в том числе в казнях и пытках. По словам госсекретаря Майка Помпео, санкции затронут также жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину (Хадижат).

Теги: Рамзан Кадыров, санкции, Госдеп
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