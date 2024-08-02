Экс-замкомандира дивизии обвинили в хищении при поставках на спецоперацию
Бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, полковника Дмитрия Пешкова заподозрили в хищении при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В картотеке Второго Западного окружного военного суда содержится карточка дела Пешкова, из которой следует, что его обвиняют по ч. 4 ст. 160 (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.
Из карточки следует, что еще до начала апреля он был арестован по решению 235-го гарнизонного военного суда, в окружном суде отклонили апелляцию на решение об аресте.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан бывший тыловик 144-й мотострелковой дивизии Пешков Дмитрий Владимирович. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о посягательстве на пайки для нужд СВО. Полковник арестован и находится в СИЗО-11», — сказал источник ТАСС.
СИЗО-11 расположено в Ногинске в Московской области.
Уголовное дело о растрате возбудили почти через полгода после начала военной операции. Пешков свою вину не признает.
РБК обратился за комментарием в СК.
26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Против него заведено дело «коррупционной направленности», отмечали в СК. По данным ТАСС, экс-чиновнику инкриминируют ту же статью, что и Пешкову. Булгаков не признал вину.
По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК), который поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости. Руководство ГПК также было арестовано.
1 августа задержали руководителя АО «Военторг» по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны, сообщало МВД. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов. В тот же день его арестовали до 30 сентября, он не признал вину.
Ему и другим фигурантам вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). Дело связано с поставками армейских несессеров, цена на которые для Минобороны была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн руб.
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