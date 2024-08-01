Суд арестовал руководство Военторга по обвинению в хищении

Гендиректора компании «Военторг» Владимира Павлова арестовали до 30 сентября. Его обвиняют в хищении денег в особо крупном размере. Его задержали накануне

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В четверг, 1 августа, Мещанский районный суд Москвы отправил под арест до 30 сентября гендиректора компании «Военторг» Владимира Павлова, передает корреспондент РБК. Его обвиняют в хищении денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

О том, что следователи МВД попросили арестовать фигурантов уголовного дела о хищении сотрудниками Военторга средств бюджета при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, в четверг сообщила представитель полиции Ирина Волк.

Следствие полагает, что руководитель Военторга и его подчиненные с 2019 по 2022 год продали Минобороны гигиенические наборы с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвенным станком и швейными принадлежностями по завышенной более чем на 400 млн руб. цене — за 625 млн руб.

Адвокат Владимира Павлова сообщила, что возражает против ходатайства следователя об аресте. «Вчера в ходе проведенных обысков был изъят загранпаспорт и российский паспорт, — сообщила адвокат Наталья Макарова, — в материалах дела усматривается хищение денежных средств, связанных с заключением госконтрактов на поставку определенного вещевого продукта для срочников». Павлов не подписывал контракты, на них стоит иная подпись, добавила адвокат. Другой адвокат сообщил, что контракты были заключены между АО «Военторг» и Министерством обороны.

Адвокат Наталья Макарова также попросила приобщить к материалам справку, в которой говорится, что он имеет медаль «За заслуги перед отечеством» II степени, Орден почета, благодарности от президента России. Также Павлов является участником боевых действий.

Сам Павлов отметил, что также он является гендиректором акционерного «Славянка».

В суде следователь МВД по особо важным делам Плешивцев рассказал, что Павлов был задержан 31 июля в 16:00 по подозрению в совершении мошенничества, ему было предъявлено обвинение. Уголовное дело возбудили накануне.

Судья Елена Каракешишева отметила в ходе заседания, что потерпевшим по делу признана Российская Федерация. Следователь попросил закрыть заседание из-за имеющейся оперативной информации. Следователь сообщил, что неустановленные соучастники предпринимают попытки оказать давление на свидетелей. Суд не стал закрывать процесс.

Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия об аресте и отметил, что установлена причастность Павлова к инкриминируемым ему деяниям. «Он может оказать противодействие расследованию, — сообщил представитель надзорного ведомства — в деле имеются неустановленные соучастники, а ряд свидетелей находятся в подчинении у Павлова».

Павлова задержали накануне, 31 августа.