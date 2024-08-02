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Общество ,  
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Из-под завалов обрушенного дома в Нижнем Тагиле достали тело девочки

Ранее спасатели нашли тела еще двух детей под завалами. Всего в результате взрыва газа в жилом доме погибли пять человек, из которых трое — несовершеннолетние

Из-под завалов обрушенного дома в Нижнем Тагиле достали тело девочки
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Тело девочки извлекли из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.

При обрушении дома погибли три ребенка, до этого ведомство рассказало о двух найденных под завалами телах несовершеннолетних. Перед этим ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что спасатели не могут найти троих детей и еще пятерых взрослых.

Из-под завалов в Нижнем Тагиле достали пятнадцатого человека
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Фото:Vladislav_pinaev / Telegram

Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа. В результате взрыва погибли пять человек, среди которых трое детей. Еще 20 человек пострадали.

Как уточнили в минздраве региона, состояние одной девочки, госпитализированной в больницу Нижнего Тагила, оценивается как тяжелое, ее переправили в Екатеринбург.

Частично разрушенный при взрыве в Нижнем Тагиле жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушены порядка 15 квартир, пишет ТАСС.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по ней грозит до десяти лет лишения свободы.

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