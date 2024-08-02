ТАСС узнал о поисках троих детей после взрыва газа в Нижнем Тагиле

Спасатели не могут установить местонахождение троих детей после обрушения части дома в Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Также остается неизвестным местонахождение пяти человек, отмечает агентство.

Ранее экстренные службы заявили ТАСС, что после взрыва газа ищут шестерых пропавших. Тогда информацию о пропавших детях агентство не уточнило.

В минздраве Свердловской области сообщили, что среди пострадавших в результате ЧП — девять детей. Врачи готовят пациентку к транспортировке в ДГКБ № 9 Екатеринбурга санавиацией.

Кроме того, при обрушении погибли двое детей.

Video

1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа.

Из-под завалов удалось достать живыми 15 человек, в том числе 7 детей.

По последним данным, четыре человека погибли, 20 пострадали. Среди раненых — девять детей. 11 человек госпитализировали в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.