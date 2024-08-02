Минздрав: среди погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле двое детей

Власти сообщили о гибели двоих детей при обрушении части дома в Тагиле

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Два ребенка погибли при обрушении части дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, сообщили ТАСС в пресс-службе областного минздрава.

По состоянию на 8:20 мск число пострадавших достигло 20 человек, среди которых девять детей. 11 раненых, в том числе пятерых детей, госпитализировали в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Как уточнили в минздраве, состояние одной девочки, госпитализированной в больницу Нижнего Тагила, оценивается как тяжелое, ее также транспортируют в Екатеринбург.

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Из-под завалов удалось достать живыми 15 человек, в том числе семерых детей.

Утром 1 августа в доме 83 по Сибирской улице прогремел взрыв, после чего обрушились два подъезда. МЧС назвало предварительной причиной взрыв газа. В результате взрыва погибли четыре человека.

Частично разрушенный при взрыве в Нижнем Тагиле жилой дом был построен в 1973 году, его износ не превышал 30%, капремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме шесть подъездов и 80 квартир, отмечает издание Е1. Разрушены порядка 15 квартир, пишет ТАСС.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома по ст. 238 Уголовного кодекса — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.