Во «Вкусно — и точка» опровергли сообщения об отмене премий
В компании «Вкусно — и точка», которая заменила «Макдоналдс» в России, заявили, что не отменяли премии за работу, сообщили РБК в пресс-службе.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на уволившуюся сотрудницу компании, что руководство сначала обещало выдать вознаграждения, которые работники должны были получить летом, в ноябре, а затем и вовсе решило отказаться от них.
«Все работники предприятий в период временной приостановки деятельности получали средний оклад за последние 12 месяцев с учетом премий, сотрудники уровня менеджеров предприятий и выше получали полные оклады согласно трудовому договору», — заверили во «Вкусно — и точка».
Там добавили, что порядок дополнительных выплат менять не планируют.
«Макдоналдс» решил уйти из России и продать свой бизнес после начала военных действий на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. По условиям договора новый владелец не может использовать бренд, логотип и названия некоторых блюд.
Первые рестораны быстрого питания под новым названием открылись в России 12 июня. К концу июля было открыто более 300 точек из 850.
Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью телеканалу РБК в конце июля говорил, что сотрудникам находящимся в простое, платили среднюю зарплату и за это время никого не сократили. С начала работы «Вкусно — и точка» было нанято 9 тыс. сотрудников.
Пароев также объяснил, с чем связан рост цен в меню. По его словам, цены «немного подросли» из-за того, что подорожали закупки.