Во «Вкусно — и точка» опровергли сообщения об отмене премий

Ранее в Telegram появились сообщения, что руководство сначала перенесло выдачу летних премий на ноябрь, а затем решило их отменить. В компании это отрицают, заверив, что порядок дополнительных выплат менять не планируют

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В компании «Вкусно — и точка», которая заменила «Макдоналдс» в России, заявили, что не отменяли премии за работу, сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на уволившуюся сотрудницу компании, что руководство сначала обещало выдать вознаграждения, которые работники должны были получить летом, в ноябре, а затем и вовсе решило отказаться от них.

«Все работники предприятий в период временной приостановки деятельности получали средний оклад за последние 12 месяцев с учетом премий, сотрудники уровня менеджеров предприятий и выше получали полные оклады согласно трудовому договору», — заверили во «Вкусно — и точка».

Там добавили, что порядок дополнительных выплат менять не планируют.

«Макдоналдс» решил уйти из России и продать свой бизнес после начала военных действий на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. По условиям договора новый владелец не может использовать бренд, логотип и названия некоторых блюд.

Первые рестораны быстрого питания под новым названием открылись в России 12 июня. К концу июля было открыто более 300 точек из 850.

Читайте на РБК Pro Pro У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Инструкции Pro Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора Почему инвесторы скупают бумаги энергетического сектора Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин «Бездомный» миллиардер: как живет создатель Ethereum Виталик Бутерин Статьи

Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью телеканалу РБК в конце июля говорил, что сотрудникам находящимся в простое, платили среднюю зарплату и за это время никого не сократили. С начала работы «Вкусно — и точка» было нанято 9 тыс. сотрудников.

Пароев также объяснил, с чем связан рост цен в меню. По его словам, цены «немного подросли» из-за того, что подорожали закупки.