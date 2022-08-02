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Во «Вкусно — и точка» опровергли сообщения об отмене премий

Ранее в Telegram появились сообщения, что руководство сначала перенесло выдачу летних премий на ноябрь, а затем решило их отменить. В компании это отрицают, заверив, что порядок дополнительных выплат менять не планируют
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В компании «Вкусно — и точка», которая заменила «Макдоналдс» в России, заявили, что не отменяли премии за работу, сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на уволившуюся сотрудницу компании, что руководство сначала обещало выдать вознаграждения, которые работники должны были получить летом, в ноябре, а затем и вовсе решило отказаться от них.

«Все работники предприятий в период временной приостановки деятельности получали средний оклад за последние 12 месяцев с учетом премий, сотрудники уровня менеджеров предприятий и выше получали полные оклады согласно трудовому договору», — заверили во «Вкусно — и точка».

Там добавили, что порядок дополнительных выплат менять не планируют.

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Фото:Виталий Смольников / ТАСС

«Макдоналдс» решил уйти из России и продать свой бизнес после начала военных действий на Украине. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор. По условиям договора новый владелец не может использовать бренд, логотип и названия некоторых блюд.

Первые рестораны быстрого питания под новым названием открылись в России 12 июня. К концу июля было открыто более 300 точек из 850.

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Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев в интервью телеканалу РБК в конце июля говорил, что сотрудникам находящимся в простое, платили среднюю зарплату и за это время никого не сократили. С начала работы «Вкусно — и точка» было нанято 9 тыс. сотрудников.

Пароев также объяснил, с чем связан рост цен в меню. По его словам, цены «немного подросли» из-за того, что подорожали закупки.

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Теги
Елена Чернышова, Анна Захарова
«Вкусно и точка» Макдоналдс премии
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