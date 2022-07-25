Во «Вкусно — и точка» назвали альтернативные варианты названия сети
Бывший «Макдоналдс» в России, сеть «Вкусно — и точка» на этапе ребрендинга рассматривала альтернативные варианты названия. Окончательно название было утверждено за сутки до открытия ресторанов, рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор сети Олег Пароев.
По его словам, среди рассматривавшихся вариантов были «Только так», «Так просто» и «Гранд фри». «Названий было масса на самом деле. Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Хотели, чтобы название было русскоязычное. Вот финальный список названий, который у нас появился, мы отобрали из них те, которые нам понравились больше всего, подтвердили их, наш выбор с нашим акционером. И действительно, это все произошло буквально за день до нашего открытия», — рассказал Пароев.
Пароев подчеркнул, что выбранное в итоге название не временное, оно останется с сетью. Волну негатива, возникшую после переименования сети, он назвал ожидаемой. «Я считаю, что название довольно удачное. Мы, конечно, ожидали волну негатива первый раз, когда представляли это название, поскольку это что-то новое. «Макдоналдс» — это бренд, который устоялся во всем мире. Один из самых узнаваемых брендов. Конечно, на его фоне любое название, с каким бы мы ни вышли, выглядело бы несколько блекло», — признал он. В то же время, подчеркнул он, форма названия с «и точка» в конце стала виральной.
По словам Говора, при позиционировании компании ее менеджмент хочет, чтобы посетители осознавали преемственность с «Макдоналдсом». «У нас осталась та же атмосфера, остались те же декоры, остались те же продукты, которые готовятся по тем же рецептам из тех же ингредиентов, готовятся той же командой, теми же людьми», — объяснил он.
«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в середине мая объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало американскую сеть в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России.
По условиям контракта, Говор, а также остальные франчайзи «Макдоналдса» должны были отказаться от использования существующего названия бренда, логотипа и некоторых позиций меню, названия которых связаны с американской сетью.
По словам Пароева, сейчас из 850 ресторанов бывшего «Макдоналдса» открылись 327.