Помимо «Вкусно — и точка» менеджмент бывшего «Макдоналдса» рассматривал варианты названий «Только так», «Так просто» и «Гранд фри». Но итоговый вариант руководство считает удачным

Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший «Макдоналдс» в России, сеть «Вкусно — и точка» на этапе ребрендинга рассматривала альтернативные варианты названия. Окончательно название было утверждено за сутки до открытия ресторанов, рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор сети Олег Пароев.

По его словам, среди рассматривавшихся вариантов были «Только так», «Так просто» и «Гранд фри». «Названий было масса на самом деле. Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Хотели, чтобы название было русскоязычное. Вот финальный список названий, который у нас появился, мы отобрали из них те, которые нам понравились больше всего, подтвердили их, наш выбор с нашим акционером. И действительно, это все произошло буквально за день до нашего открытия», — рассказал Пароев.

Video

Пароев подчеркнул, что выбранное в итоге название не временное, оно останется с сетью. Волну негатива, возникшую после переименования сети, он назвал ожидаемой. «Я считаю, что название довольно удачное. Мы, конечно, ожидали волну негатива первый раз, когда представляли это название, поскольку это что-то новое. «Макдоналдс» — это бренд, который устоялся во всем мире. Один из самых узнаваемых брендов. Конечно, на его фоне любое название, с каким бы мы ни вышли, выглядело бы несколько блекло», — признал он. В то же время, подчеркнул он, форма названия с «и точка» в конце стала виральной.

По словам Говора, при позиционировании компании ее менеджмент хочет, чтобы посетители осознавали преемственность с «Макдоналдсом». «У нас осталась та же атмосфера, остались те же декоры, остались те же продукты, которые готовятся по тем же рецептам из тех же ингредиентов, готовятся той же командой, теми же людьми», — объяснил он.

«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в середине мая объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало американскую сеть в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России.

Читайте на РБК Pro Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Полезно ли для здоровья принимать БАДы Полезно ли для здоровья принимать БАДы Статьи Pro Работает ли довод о правомерности ожиданий в спорах компаний с налоговой Работает ли довод о правомерности ожиданий в спорах компаний с налоговой Кейсы Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил Инструкции

По условиям контракта, Говор, а также остальные франчайзи «Макдоналдса» должны были отказаться от использования существующего названия бренда, логотипа и некоторых позиций меню, названия которых связаны с американской сетью.

По словам Пароева, сейчас из 850 ресторанов бывшего «Макдоналдса» открылись 327.