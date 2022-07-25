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Во «Вкусно — и точка» назвали альтернативные варианты названия сети

Помимо «Вкусно — и точка» менеджмент бывшего «Макдоналдса» рассматривал варианты названий «Только так», «Так просто» и «Гранд фри». Но итоговый вариант руководство считает удачным
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший «Макдоналдс» в России, сеть «Вкусно — и точка» на этапе ребрендинга рассматривала альтернативные варианты названия. Окончательно название было утверждено за сутки до открытия ресторанов, рассказал в интервью телеканалу РБК генеральный директор сети Олег Пароев.

По его словам, среди рассматривавшихся вариантов были «Только так», «Так просто» и «Гранд фри». «Названий было масса на самом деле. Мы не хотели уходить в какие-то англицизмы. Хотели, чтобы название было русскоязычное. Вот финальный список названий, который у нас появился, мы отобрали из них те, которые нам понравились больше всего, подтвердили их, наш выбор с нашим акционером. И действительно, это все произошло буквально за день до нашего открытия», — рассказал Пароев.

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Пароев подчеркнул, что выбранное в итоге название не временное, оно останется с сетью. Волну негатива, возникшую после переименования сети, он назвал ожидаемой. «Я считаю, что название довольно удачное. Мы, конечно, ожидали волну негатива первый раз, когда представляли это название, поскольку это что-то новое. «Макдоналдс» — это бренд, который устоялся во всем мире. Один из самых узнаваемых брендов. Конечно, на его фоне любое название, с каким бы мы ни вышли, выглядело бы несколько блекло», — признал он. В то же время, подчеркнул он, форма названия с «и точка» в конце стала виральной.

По словам Говора, при позиционировании компании ее менеджмент хочет, чтобы посетители осознавали преемственность с «Макдоналдсом». «У нас осталась та же атмосфера, остались те же декоры, остались те же продукты, которые готовятся по тем же рецептам из тех же ингредиентов, готовятся той же командой, теми же людьми», — объяснил он.

«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды
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«Макдоналдс», который в марте временно закрыл все свои рестораны в России, в середине мая объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор, владелец ООО «Гид», которое с 2015 года развивало американскую сеть в Сибири. Его компания была одной из трех франчайзи корпорации в России.

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По условиям контракта, Говор, а также остальные франчайзи «Макдоналдса» должны были отказаться от использования существующего названия бренда, логотипа и некоторых позиций меню, названия которых связаны с американской сетью.

По словам Пароева, сейчас из 850 ресторанов бывшего «Макдоналдса» открылись 327.

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Теги
Анна Заброда, Георгий Тадтаев
«Вкусно и точка» McDonald`s сеть ресторанов быстрого питания
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