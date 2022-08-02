В России за сутки выявили менее 10 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За минувшие сутки в России зафиксировали 9560 новых случаев заражения коронавирусом, при этом госпитализированы с таким диагнозом 1962 человека, что на 134,7% больше, чем днем ранее, сообщает оперативный штаб в Telegram.

При этом на сайте оперштаба число попавших в больницы с COVID-19 осталось на уровне предыдущего дня — 836 зараженных.

Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками на 41,1% выросло и число выписанных из больницы в связи с выздоровлением, до более 8,5 тыс. человек. Умерли 48 зараженных.

В июле после продолжительного снижения уровень заболеваемости в России вновь начал повышаться. В конце месяца суточный прирост новых случаев достигал более 12 тыс. (максимум с апреля) и держался на протяжении двух дней. В начале августа показатель начал снижаться — после пиковых значений на выходных накануне, 1 августа, зафиксировали 10,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

На фоне снижения заболеваемости в России с 1 июля сняли все коронавирусные ограничения. Вновь их пока не вводили. В Роспотребнадзоре рост заболеваемости объясняли распространением новых, более заразных вариантов омикрон-штамма коронавируса, которые тем не менее легче переносятся и реже приводят к осложнениям.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i