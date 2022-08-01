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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки зафиксировали 10 тыс. случаев COVID-19

Фото: Семён Антонов / ТАСС
Фото: Семён Антонов / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 10 824 новых случая заражения COVID-19, следует из сообщения оперштаба по борьбе с этим заболеванием. Сегодняшнее число инфицированных на 12% меньше, чем накануне, когда было более 12 тыс. случаев второй день подряд.

По данным на 1 августа, в больницы поступили 836 зараженных (на 15% меньше, чем 31 июля), 36 пациентов скончались.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3062, но это почти на 20% меньше, чем накануне), далее следуют Санкт-Петербург (1711, на 7% больше) и Московская область (712, на 43% меньше). Более 200 случаев зафиксировано в Ленинградской, Челябинской, Иркутской и Воронежской областях. Свыше ста выявили в 14 регионах, ни одного — в двух (Ненецкий и Чукотский АО).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали более 18 млн 612 тыс. случаев заражения COVID-19. По данным оперштаба, скончались 382 тыс. человек, но Росстат, который учитывает и те случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти, и те, когда побочной, указывает, что умерли более 815 тыс. человек.

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В июле после трех месяцев спада в России вновь начался подъем заболеваемости COVID-19. Если в начале месяца ежесуточный прирост находился на уровне около 3 тыс., то с середины июля тот же показатель был на уровне от 4 тыс. и больше, а к концу месяца заболеваемость выросла почти в четыре раза относительно начала. В Кремле динамику роста числа сочли тревожной, но отметили, что такая ситуация наблюдается и в других странах.

Теги
коронавирус COVID-19 статистика пандемия
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