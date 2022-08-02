Только 4 из 10 россиян обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19

Женщины чаще мужчин опасаются заболеть коронавирусом в период роста числа заразившихся. Большие опасения также высказывают люди старше 45 лет

Не испытывают никаких страхов по поводу заболеваемости коронавирусом 62% опрошенных россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob (есть у РБК).

Признались, что опасаются заражения коронавирусом — 38%, еще 5% рассказали, что очень боятся, 33% — немного боятся.

Аналитики отмечают, что женщины чаще мужчин в той или иной степени опасаются за свое здоровье в разгар заболеваемости коронавируса (44% против 31% соответственно). Кроме того, боятся вируса чаще респонденты старше 45 лет боятся вируса чаще.

Меньше всего страхов по поводу COVID-19 — у антипрививочников: лишь каждый четвертый из них боится заражения, следует из опроса.

При этом в декабре 2020 года данные о распространении коронавируса россиян пугали сильнее, чем сейчасю Тогда 58% боялись заражения, сегодня таковых — на треть меньше.

В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет из 385 населенных пунктов.

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В июле после трех месяцев спада в России вновь начался подъем заболеваемости COVID-19. Если в начале месяца ежесуточный прирост находился на уровне около 3 тыс., то с середины июля тот же показатель был на уровне от 4 тыс. и больше, а к концу месяца заболеваемость выросла почти в четыре раза относительно начала. В Кремле динамику роста числа сочли тревожной, но отметили, что такая ситуация наблюдается и в других странах.

За последние сутки в России выявили 10 824 новых случая заражения COVID-19, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. Число заболевших на 12% меньше, чем накануне, 31 августа, когда было более 12 тыс. случаев второй день подряд.