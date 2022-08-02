Суд отказался арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы
Пресненский суд Москвы не стал арестовать инспектора МЧС Романа Сабельникова, продлив срок его задержания на 72 часа, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Судебное заседание отложено на 02.08.2022 года 16:30, срок задержания обвиняемого продлен на 72 часа», — сообщили в пресс-службе.
В суде пояснили, что рассмотрение дела было перенесено для предоставления дополнительных доказательств, которые имеют значение для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Пожар в столичном хостеле произошел в ночь с 28 на 29 июля. Гостиница находилась на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. В результате возгорания погибли восемь человек (все — постояльцы гостиницы, источник ТАСС называл их мигрантами), еще четверо пострадали. Всего из здания гостиницы эвакуировали около 200 человек.
В МЧС сообщили, что постояльцы не смогли покинуть комнаты из-за решеток на окнах. Также в гостинице не сработала пожарная сигнализация. В СК заявили, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.
По данным СК, старший инспектор отдела надзорной деятельности московского управления МЧС Роман Сабельников в ходе проверки хостела до того, как там произошел пожар, «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности», в связи с чем против него были выдвинуты обвинения. по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
Суд ранее арестовал учредителя хостела Рауфа Миронова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). По той же статье была арестована гендиректор хостела Элеонора Миронова, дочь учредителя.