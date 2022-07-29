Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы

На улице Алма-Атинская произошел пожар в жилом доме, погибли восемь человек. По данным «РИА Новости», пожар начался на первом этаже, там расположен хостел. В МЧС сообщили о ликвидации пожара и обследовании медиками троих человек

В общежитии на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщили в МЧС, передает «РИА Новости».

«К сожалению, восемь человек обнаружены без признаков жизни, троих человек осматривают медики. В 00:47 пожар был ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

По данным агентств, возгорание началось на первом этаже, где комнаты сдавались в аренду. По данным агентства, пожар произошел по адресу улице Алма-Атинская 7, корпус 2. По этому адресу находится хостел. По данным агентства, огонь распространился на площади 150 кв. м. Источник агентства «Москва» сообщил, что все погибшие были постояльцами хостела.

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети, сообщил неназванный собеседник ТАСС.

Около недели назад, 21 июля, пожар произошел в жилом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 40, расположенном на юго-западе Москвы. Из здания вывели около 400 человек, одного спасли из лифта, данных о пострадавших не было.

Сначала горела крыша здания, однако позднее, по словам очевидцев, огонь перекинулся на квартиры на верхних этажах. Из-за пожара перекрыли часть Ленинского проспекта. В прокуратуре уточнили, что возгорание началось с чердачного помещения. Спустя четыре часа после сообщения о возгорании, огонь потушили.