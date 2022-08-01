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СК обвинил инспектора МЧС, проверявшего сгоревший хостел в Москве

СК обвинил в злоупотреблениях инспектора МЧС, проверявшего сгоревший хостел в Москве
Инспектора Сабельникова следователи обвиняют в том, что он в ходе проверки «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности». В пожаре погибли восемь человек
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Старший инспектор отдела надзорной деятельности московского управления МЧС Роман Сабельников в ходе проверки хостела до того, как там произошел пожар, «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности», в связи с чем против него были выдвинуты обвинения, передает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, инспектор проводил внеплановую проверку хостела в июне.

«Сотрудник путем отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл материалы об административном правонарушении в отношении организации от направления в районный суд Москвы в соответствии с ч. 14 ст. 19.5 КоАП (повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор. — РБК) для принятия решения об административном приостановлении деятельности юридического лица», — говорится в сообщении.

В отношении инспектора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет. На рабочем месте обвиняемого провели обыски, также следствие проверит объекты надзорной деятельности инспектора.

Позже ТАСС сообщил, что во время заседания Пресненского суда Сабельников отказался признавать свою вину.

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Пожар в хостеле произошел в ночь с 28 на 29 июля. Гостиница находилась на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу улица Алма-Атинская, дом 7, корпус 2. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. В результате возгорания погибли восемь человек (все — постояльцы гостиницы, источник ТАСС называл их мигрантами), еще четверо пострадали. Всего из здания гостиницы эвакуировали около 200 человек.

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В МЧС сообщили, что постояльцы не смогли покинуть комнаты из-за решеток на окнах. Также в гостинице не сработала пожарная сигнализация. В СК заявили, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.

Суд арестовал учредителя хостела Рауфа Миронова, которого обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). По той же статье была арестована гендиректор хостела Элеонора Миронова, дочь учредителя.

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Татьяна Стекольникова
Пожар Москва хостел инспектор МЧС обвинение Следственный комитет
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