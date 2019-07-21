Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».

«Ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было — огромный урок и такой как бы путь», — сказал Мамаев. Он отметил, что пребывание в изоляторе сделало его сильнее.

Кокорин добавил, что колония дает понимание того, что человек находится в ней за содеянное, и это место для исправления. «Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь», — сказал он.

Мамаев сообщил, что они будут работать в тюремном швейном цеху и получать зарплату в размере 11,2 тыс. руб., а после вычета налогов — 9,3 тыс. руб.