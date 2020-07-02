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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 34 человека с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за COVID-19 в столице приближается к 4 тыс. человек
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

За последние 24 часа в Москве скончались 34 человека, которые заразились COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

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Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло отметки в 3904 человек. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 9,6 тыс. летальных исходов.

По данным на утро 2 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 661 тыс. человек. Из них в Москве — почти 223 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (58,1 тыс.), Санкт-Петербург (24,7 тыс.) и Нижегородская область (17,9 тыс.).

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Фото: АГН «Москва»

По летальным исходам, помимо Москвы, высокие показатели в Санкт-Петербурге (1227), Московской области (921), Дагестане (383), Нижегородской области (249), Красноярском крае (137) и Ростовской области (130).

Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая вероятность второй волны коронавируса COVID-19 в городе, заявил, что «небольшие отклонения» в эпидемиологической обстановке возможны, однако новая вспышка маловероятна. По его словам, прирост новых инфицированных сейчас самый низкий с апреля, а эпидемиологическая ситуация в столице улучшается с каждой неделей.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
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