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Поправки в Конституцию ,  
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Путин заявил о понимании голосовавших против поправок россиян

Путин поблагодарил россиян, поддержавших поправки в Конституцию, но добавил, что понимает и тех, кто проголосовал против них. По его словам, теперь власти «обязаны сделать все, чтобы оправдать высокое доверие людей»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Президент Владимир Путин выразил благодарность россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, по итогам которого будут внесены изменения в Основной закон.

«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал Путин. Он добавил, что «неоднократно говорил о необходимости принятия поправок» в Конституцию. Среди изменений, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, перечислил президент.

«Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей. Еще раз, обращаясь к гражданам России, я хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо», — сказал Путин (трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 1»).

Помимо этого Путин сказал о своем отношении и к тем, кто выступил против принятия поправок. «Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще трудно и сложно», — сказал президент.

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Руководству страны «часто кажется», что оно «делает все возможное», отметил Путин, добавив, что в то же время «жизнь показывает другое». «Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее», — заявил он.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по вечер 1 июля. По данным Центризбиркома, поправки поддержали 77,92%, против выступили 21,27%.

В Москве и Нижегородской области жители могли проголосовать онлайн. Суммарная явка на дистанционное голосование в этих регионах превысила 93%. В Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%. В Нижегородской области дистанционно проголосовали «за» 59,69%, «против» — 40,31%.

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Против принятия поправок в Конституцию выступили жители Ненецкого автономного округа. Там за изменения в Основной закон проголосовали 43,78% избирателей, против — 55,25%. В Кремле допустили, что на результаты в НАО могло повлиять обсуждение объединения округа с Архангельской областью.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин, поправки в Конституцию
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