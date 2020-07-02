Путин заявил о понимании голосовавших против поправок россиян

Путин поблагодарил россиян, поддержавших поправки в Конституцию, но добавил, что понимает и тех, кто проголосовал против них. По его словам, теперь власти «обязаны сделать все, чтобы оправдать высокое доверие людей»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Президент Владимир Путин выразил благодарность россиянам после голосования по поправкам в Конституцию, по итогам которого будут внесены изменения в Основной закон.

«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал Путин. Он добавил, что «неоднократно говорил о необходимости принятия поправок» в Конституцию. Среди изменений, которые вступят в силу, есть «и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности» страны, перечислил президент.

«Результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей. Еще раз, обращаясь к гражданам России, я хочу выразить слова искренней благодарности за вашу поддержку. Спасибо», — сказал Путин (трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 1»).

Помимо этого Путин сказал о своем отношении и к тем, кто выступил против принятия поправок. «Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще трудно и сложно», — сказал президент.