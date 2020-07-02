Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

На результаты голосования по поправкам в Ненецком автономном округе могло повлиять обсуждение объединения с Архангельской областью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, нельзя исключать, что «тематика объединения субъектов была соответствующим образом воспринята в этом округе и повлияла на результат».

«Это позиция, которую заняли эти люди. И хотя они в абсолютном меньшинстве, они имеют на это право», — указал Песков. Он отметил, что в сравнении со всей страной число проголосовавших «против» в этом регионе «весьма и весьма незначительно».

В Ненецком автономном округе поправки поддержали 44,42% избирателей и 54,57% выступили против.

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