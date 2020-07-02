В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в стране заразились более 661 тыс. человек, полностью выздоровели 428 тыс. пациентов, зафиксировано 9,6 тыс. летальных исходов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных выросло до 661 165.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве — 662 человека. Всего в городе с начала пандемии заразились 222,8 тыс. человек. Следом идет Московская область — 317 заболевших за сутки (58,1 тыс. с начала распространения инфекции).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, помимо столицы и области, большинство случаев заражения за последние 24 часа подтверждено в следующих регионах: