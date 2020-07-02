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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в стране заразились более 661 тыс. человек, полностью выздоровели 428 тыс. пациентов, зафиксировано 9,6 тыс. летальных исходов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных выросло до 661 165.

За сутки в России от COVID-19 умерли 147 человек
Общество
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве — 662 человека. Всего в городе с начала пандемии заразились 222,8 тыс. человек. Следом идет Московская область — 317 заболевших за сутки (58,1 тыс. с начала распространения инфекции).

По данным сайта стопкоронавирус.рф, помимо столицы и области, большинство случаев заражения за последние 24 часа подтверждено в следующих регионах:

  • Ханты-Мансийский АО — 266 (всего 9,4 тыс.);
  • Санкт-Петербург — 258 (всего 24,7 тыс.);
  • Иркутская область — 243 (всего 7,7 тыс.);
  • Нижегородская область — 234 (всего 17,9 тыс.);
  • Свердловская область — 224 (всего 13,2 тыс.).

Также штаб сообщил, что за последние 24 часа в России скончались 147 человек с подтвержденным COVID-19, общее число жертв выросло до 9683. Полностью выздоровели в России 428,9 тыс. человек, из них за последние сутки 6047 пациентов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Россия занимает третье место среди стран по числу подтвержденных случаев заболевания. По данным Университета Джонса Хопкинса, ее опережают только США (2,6 млн) и Бразилия (1,4 млн). Число зараженных во всем мире превысило 10,6 млн.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее не исключила, что осенью в стране может случиться вторая волна COVID-19. В Москве, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, это маловероятно.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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