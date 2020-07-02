В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных выросло до 661 165.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Москве — 662 человека. Всего в городе с начала пандемии заразились 222,8 тыс. человек. Следом идет Московская область — 317 заболевших за сутки (58,1 тыс. с начала распространения инфекции).
По данным сайта стопкоронавирус.рф, помимо столицы и области, большинство случаев заражения за последние 24 часа подтверждено в следующих регионах:
- Ханты-Мансийский АО — 266 (всего 9,4 тыс.);
- Санкт-Петербург — 258 (всего 24,7 тыс.);
- Иркутская область — 243 (всего 7,7 тыс.);
- Нижегородская область — 234 (всего 17,9 тыс.);
- Свердловская область — 224 (всего 13,2 тыс.).