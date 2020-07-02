За сутки в России от COVID-19 умерли 147 человек

Общее число летальных исходов выросло до 9,6 тыс., заболели более 661 тыс. человек

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировано 147 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов выросло до 9683.

Больше всего жертв за последние 24 часа второй день подряд выявлено в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф. За сутки в городе умерли 45 человек, всего 1227. В Москве, по данным столичного штаба, за сутки скончались 39 пациентов, а с начала распространения инфекции — 3870.

Помимо столицы и Петербурга, наибольшее число умерших с подтвержденным COVID-19 зафиксировано в следующих регионах: