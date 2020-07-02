За сутки в России от COVID-19 умерли 147 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 01 июл, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 01 июл, 12:39
Можно ли ехать в Крым на машине: памятка для автомобилистов Авто, 11:48 ВТБ подал иск на 61 млрд руб. после оспаривания ФАС сделки на $1,45 млрд Бизнес, 11:47 Волейболист Спиридонов перешел в греческий «Олимпиакос» Спорт, 11:42 Бумаги Mail.Ru выросли на 7% в Лондоне после получения листинга в Москве Quote, 11:42 Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи в сентябре Стиль, 11:38 Клишас счел Конституцию в редакции 2020 года более легитимной Политика, 11:33 СМИ узнали о жалобах системообразующих компаний на бюрократизм Бизнес, 11:32 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 11:32 Как проходило голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 11:26 В Красногорске завели дело из-за сброшенного на девочку пакета с бутылкой Общество, 11:24 Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии Общество, 11:21 ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила Общество, 11:19 «Лос-Анджелес Лейкерс» подписали контракт с чемпионом НБА Спорт, 11:09 В тени монополиста: когда ФАС может встать на защиту вашего бизнеса Pro, 11:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки в России от COVID-19 умерли 147 человек

Общее число летальных исходов выросло до 9,6 тыс., заболели более 661 тыс. человек
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировано 147 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов выросло до 9683.

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Больше всего жертв за последние 24 часа второй день подряд выявлено в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф. За сутки в городе умерли 45 человек, всего 1227. В Москве, по данным столичного штаба, за сутки скончались 39 пациентов, а с начала распространения инфекции — 3870.

Помимо столицы и Петербурга, наибольшее число умерших с подтвержденным COVID-19 зафиксировано в следующих регионах:

  • Московская область — 921;
  • Дагестан — 383;
  • Нижегородская область — 249;
  • Красноярский край — 137;
  • Ростовская область — 130.

Общее число заболевших в России составило 661 тыс., за сутки подтверждено 6760 новых случаев инфицирования. Полностью выздоровели за весь период 428,9 тыс. пациентов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Во всем мире от COVID-19 скончались 516 тыс. человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на 12-м месте по этому показателю. На первом месте США, где умерли 128 тыс. человек, следом идет Бразилия (60,6 тыс. жертв).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Общество
Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter