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Coca-Cola $57 (+10,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
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«Ильюшин» объяснил сокращения «настройкой команды»
По данным СМИ, работу оставили около 80 человек, включая топ-менеджеров. В конце марта один из заводов «Ила» за срыв оборонзаказа критиковал вице-премьер Борисов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На Авиационном комплексе им. Ильюшина идут сокращения, из компании уходят менеджеры и администраторы, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Там отметили, что инженерные команды и главные конструкторы, занятые на «всех ключевых программах», продолжат работу.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — заявили на предприятии.

Во вторник ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что с предприятия уволились заместители гендиректора, а также руководители, курировавшие проекты самолетов Ил-96, Ил-112 и Ил-276. Всего ушли более 80 человек.

Собеседник агентства назвал увольнения массовыми и сказал, что ушли около 80 человек. Уволенные заместители, по его словам, курировали маркетинг, юридические вопросы, экономику, вопросы кадров.

Предприятие производит пассажирские Ил-96-300 и Ил-62М, транспортные Ил-76, самолеты специального назначения.

«Ильюшин» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации. В апреле у предприятия сменился генеральный директор: вместо сына главы «Роскосмоса» Алексея Рогозина руководителем стал бывший глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин.

Бизнес
В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа

До этого компанию раскритиковал вице-премьер Юрий Борисов. Находясь на одном из заводов, входящих в Авиационный комплекс им. Ильюшина, он заявил, что в прошлом году гособоронзаказ на этом предприятии был сорван. По словам чиновника, опоздание со сдачей авиатехники составляет до четырех месяцев.

Автор: Андрей Гатинский
При участии: Инна Сидоркова
Теги: «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина», сокращение
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