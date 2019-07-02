«Ильюшин» объяснил сокращения «настройкой команды»

По данным СМИ, работу оставили около 80 человек, включая топ-менеджеров. В конце марта один из заводов «Ила» за срыв оборонзаказа критиковал вице-премьер Борисов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На Авиационном комплексе им. Ильюшина идут сокращения, из компании уходят менеджеры и администраторы, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Там отметили, что инженерные команды и главные конструкторы, занятые на «всех ключевых программах», продолжат работу.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты», — заявили на предприятии.

Во вторник ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что с предприятия уволились заместители гендиректора, а также руководители, курировавшие проекты самолетов Ил-96, Ил-112 и Ил-276. Всего ушли более 80 человек.

Собеседник агентства назвал увольнения массовыми и сказал, что ушли около 80 человек. Уволенные заместители, по его словам, курировали маркетинг, юридические вопросы, экономику, вопросы кадров.

Предприятие производит пассажирские Ил-96-300 и Ил-62М, транспортные Ил-76, самолеты специального назначения.