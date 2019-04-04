Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Решение о перестановках в руководстве компании принято по итогам заседания совета директоров. Алексей Рогозин покинул и пост вице-президента ОАК

Алексей Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин. Решение принято по итогам заседания совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из материалов, опубликованных на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ПАО «Ил» Алексея Дмитриевича Рогозина и назначением на должность генерального директора ПАО «Ил» Юрия Владимировича Грудинина», — сказано в материалах компании.

Алексей Рогозин является сыном бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который в настоящее время возглавляет «Роскосмос». Помимо должности гендиректора ПАО «ИЛ» он также занимал пост вице-президента ОАК. Рогозин покинул обе должности, следует из сообщения ОАК.

О грядущих перестановках в ОАК писал накануне «Коммерсантъ». Издание отмечало, что корпорация в рамках оптимизации своей структуры уменьшит число вице-президентов. Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщал, что Рогозин уходит и с поста генерального директора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК.