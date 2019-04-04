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Бизнес ,  
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Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Решение о перестановках в руководстве компании принято по итогам заседания совета директоров. Алексей Рогозин покинул и пост вице-президента ОАК
Алексей Рогозин (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин. Решение принято по итогам заседания совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из материалов, опубликованных на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ПАО «Ил» Алексея Дмитриевича Рогозина и назначением на должность генерального директора ПАО «Ил» Юрия Владимировича Грудинина», — сказано в материалах компании.

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Алексей Рогозин является сыном бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который в настоящее время возглавляет «Роскосмос». Помимо должности гендиректора ПАО «ИЛ» он также занимал пост вице-президента ОАК. Рогозин покинул обе должности, следует из сообщения ОАК.

О грядущих перестановках в ОАК писал накануне «Коммерсантъ». Издание отмечало, что корпорация в рамках оптимизации своей структуры уменьшит число вице-президентов. Источник ТАСС в авиационной отрасли сообщал, что Рогозин уходит и с поста генерального директора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК.

О возможной отставке Рогозина с поста главы ПАО «Ил» сообщалось еще летом прошлого года. Тогда же место Рогозина прочили именно Грудинину.

Рогозин занимал должность вице-президента ПАО «ОАК» с 14 марта 2017 года, должность генерального директора ПАО «Ил» с 29 апреля 2017 года.

Юрию Грудинину 60 лет. Он окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище и программу магистра делового администрирования (MBA) в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Сначала работал на 325-м авиационном ремонтном заводе Минобороны России в Таганроге, впоследствии занимал различные должности в ряде авиакомпаний и на авиационных предприятиях. В ОАК пришел в 2006 году, с 2013 года был советником президента Объединенной авиастроительной корпорации. Пост гендиректора ТАНТК им. Георгия Бериева (как и «Ил», структурно входит в ПАО «ОАК») занимал с 2015 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Алексей Рогозин, ОАК
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