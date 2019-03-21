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Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина
Завод «Авиастар-СП», который входит в авиакомплекс имени Ильюшина под руководством сына Дмитрия Рогозина, Алексея, сорвал гособоронзаказ по модернизированным Ил-76. Речь о контракте на поставку трех самолетов для Минобороны
Работа завода «Авиастар-СП» в Ульяновске (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий отрасль оборонно-промышленного комплекса, заявил о срыве выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Авиастар-СП» (входит в Авиационный комплекс им. Ильюшина, гендиректором которого является Алексей Рогозин). Об этом Борисов сообщил журналистам в Ульяновске, прибыв на этот завод, передает корреспондент РБК.

Вице-премьер рассказал, что есть «определенного рода проблемы» у предприятия, которое занимается производством модернизированных самолетов Ил-76 (модель Ил-476).

«По прошлому году был сорван гособоронзаказ: три машины, которые должны были выйти, идут с опозданием примерно на три-четыре месяца», — пояснил Борисов. — Сегодня я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства».

Он отметил, что для Минобороны Ил-476 является основным, и до 2030 года министерство намерено закупить более 100 таких самолетов, без учета топливозаправщиков, которые делают на базе этой модели.

«Перед заводом поставлена задача в этом году выпустить не менее шести самолетов, в следующем году выйти на объем не менее семи самолетов, а начиная с 2021 года и есть возможности гарантированные — 10-12 самолетов», — рассказал Борисов, отметив, что хороший экспортный потенциал этого самолета не реализован «из-за узости производственных возможностей».

Вице-премьер объявил, что на заводе будет введено «ручное управление», так как «другого выхода сейчас нет». Для этого будет создана специальная комиссия Минпромторга и Минобороны.

«Это означает, что практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки и производства, и завершения всех НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — РБК) по этому направлению», — пояснил Борисов.

Должность гендиректора Авиакомплекса им. Ильюшина, в который входит «Авиастар-СП», с 2017 года занимает сын главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин, с того же момента он является вице-президентом по транспортной авиации ОАК. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли сообщил, что правительство готовит смену руководства ПАО «Ил». Эту информацию подтвердил источник РБК в окружении Алексея Рогозина.

ПАО «Ил» — головная компания транспортного дивизиона ОАК, специализируется на создании самолетов военно-транспортной и специальной авиации. На базе «Ильюишина», помимо ульяновского «Авиастара», консолидированы также «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», «ЭМЗ им. Мясищева», «ОАК — транспортные системы» и др.

Модернизация Ил-76 — это работы по созданию на его базе тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МДМ, транспортников Ил-76МД-90А и топливозаправщика Ил-78М-90А.

Авторы: Инна Сидоркова, Маргарита Девяткина
Теги: гособоронзаказ
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