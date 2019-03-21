Борисов заявил о срыве гособоронзаказа на заводе авиакомплекса Ильюшина

Завод «Авиастар-СП», который входит в авиакомплекс имени Ильюшина под руководством сына Дмитрия Рогозина, Алексея, сорвал гособоронзаказ по модернизированным Ил-76. Речь о контракте на поставку трех самолетов для Минобороны

Работа завода «Авиастар-СП» в Ульяновске (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий отрасль оборонно-промышленного комплекса, заявил о срыве выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Авиастар-СП» (входит в Авиационный комплекс им. Ильюшина, гендиректором которого является Алексей Рогозин). Об этом Борисов сообщил журналистам в Ульяновске, прибыв на этот завод, передает корреспондент РБК.

Вице-премьер рассказал, что есть «определенного рода проблемы» у предприятия, которое занимается производством модернизированных самолетов Ил-76 (модель Ил-476).

«По прошлому году был сорван гособоронзаказ: три машины, которые должны были выйти, идут с опозданием примерно на три-четыре месяца», — пояснил Борисов. — Сегодня я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства».

Он отметил, что для Минобороны Ил-476 является основным, и до 2030 года министерство намерено закупить более 100 таких самолетов, без учета топливозаправщиков, которые делают на базе этой модели.

«Перед заводом поставлена задача в этом году выпустить не менее шести самолетов, в следующем году выйти на объем не менее семи самолетов, а начиная с 2021 года и есть возможности гарантированные — 10-12 самолетов», — рассказал Борисов, отметив, что хороший экспортный потенциал этого самолета не реализован «из-за узости производственных возможностей».